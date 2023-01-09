Кинотеатры установили рекорд по сборам в новогодние праздники

Российские кинотеатры заработали на продаже билетов в новогодние каникулы рекордные 4,5 млрд руб., следует из данных Фонда кино. Почти 70% принес «Чебурашка», приблизившийся по сборам к самому кассовому российскому фильму «Холоп»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские кинотеатры за период новогодних каникул — с 31 декабря по 8 января — заработали на продаже билетов на киносеансы 4,5 млрд руб. Это следует из статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Такой результат является абсолютным рекордом с 2014 года (объединенные данные за более ранний период отсутствуют). Всего за прошедшие новогодние праздники кинотеатры посетили 13,4 млн человек.

Выручка кинотеатров от продаж билетов в эти праздники оказалась на 22% больше, чем за новогодние праздники 2021–2022 годов, когда общая касса за 31 декабря — 9 января составила 3,7 млрд руб. Но тогда ситуация на кинорынке серьезно отличалась от текущей: кинотеатры могли легально показывать голливудские картины. Например, в этот период в прокате шел кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой», ставший третьей самой кассовой картиной в России. Однако в большинстве регионов еще действовали ковид-ограничения по заполняемости залов или работала система пропуска в кинотеатры по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию. Тогда кинотеатры посетили 10,9 млн человек.

Пик сборов за прошедшие новогодние праздники пришелся на 3 января: тогда продажи билетов принесли кинотеатрам 613,8 млн руб. за сутки, а киносеансы посетили 1,9 млн человек. Минимум был зафиксирован 31 декабря — чуть меньше 60 млн руб. и всего 198 тыс. посетителей.

В денежном выражении результаты новогоднего кинопроката пусть и незначительно, но превысили показатели допандемийных каникул с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го: тогда касса составила 4,3 млрд руб. При этом число посетителей тогда составило 15,4 млн. В этот период в прокат выходил самый кассовый российский фильм «Холоп», общие сборы которого превысили 3 млрд руб.

Что россияне смотрели на новогодних каникулах Самым кассовым фильмом новогодних каникул, по данным ЕАИС Фонда кино, стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, известного по трилогии «Последний богатырь» (две последние части серии преодолели кассовый рубеж в 2 млрд руб., что удавалось всего шести российским проектам). Общие сборы картины, премьера которой состоялась 1 января 2023 года, по итогам праздников достигли 2,9 млрд руб. Это уже сделало его вторым самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. По данным на 15:30 мск понедельника, 9 января, «Чебурашка» собрал больше 3 млрд руб. На втором месте в списке лидеров новогоднего проката находится пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк», вышедшая 29 декабря 2022 года. Ее сборы составили 404 млн руб. Суммарные сборы второй части комедии «Непослушник» составили 453 млн руб., однако премьера фильма состоялась за две недели до новогодних праздников — 15 декабря. Все дни новогоднего проката, исключая 31 декабря, лента занимала третью строчку по сборам.

Киносети разошлись в оценках перспектив проката

«Продуктивность» праздничного кинопроката в пресс-службе сети «Москино» связали с тем, что каникулярный репертуар был рассчитан на семейное посещение. При этом кассовые сборы картин в «Москино» назвали «не компенсацией за 2022 год, а заделом на 2023-й». Больше всего в зимнем сезоне в сети ждут такие фильмы, как «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи (в производстве картины не принимали участия крупные голливудские мейджоры, поэтому она будет легально показана в России), экранизацию романа Терри Пратчетта «Изумительный Морис» (мультфильм также снимали независимые европейские студии) и российскую комедию «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

Результаты «новогодней битвы» — так принято называть новогодний период кинопроката из-за одновременного релиза сразу нескольких потенциально кассовых фильмов — «задают тон всему году», утверждает представитель киносети «Каро». Сейчас, как считает он, «есть все основания полагать, что зритель останется в кинотеатрах» при условии наличия контента и «достойного маркетинга».

Глава объединенной сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин, комментируя РБК новогодние сборы, высказал более скептичную позицию: «Результаты хорошие, но только благодаря фильму «Чебурашка». Когда один фильм делает 70% всей нашей выручки, а 8 января он сделал 77%, это все равно что положить все яйца в одну корзину. На одной ленте невозможно просуществовать весь год».

«Чебурашка» действительно «взорвал» прокат, но не во всех регионах, утверждает представитель сети кинотеатров «Люксор» Анна Татаренок. В целом же, по ее словам, на успехе новогоднего кинопроката сказались три фактора. Во-первых, «многие с февраля 2022 года не были в кинотеатрах». Во-вторых, сработал «хороший «сарафан», то есть положительные отзывы о фильме от уже посмотревших его зрителей. В-третьих, «в регионах стандартно нет альтернативы досуга в дни новогодних каникул», добавляет Татаренок. На ближайшие 1,5 месяца, как считает представитель «Люксора», планы оптимистичные, в том числе благодаря премьере Гая Ричи.

В пресс-службе компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом «Чебурашки», заявили РБК, что уверены в способности картины достичь по сборам отметки в 4 млрд руб. Официальных заявлений о возможности создания второй части фильма пока не было, однако в «Централ Партнершип» «рассчитывают на продолжение франшизы».