Мессенджер Max ответил на жалобы пользователей на сбой
Пользователи столкнулись со сбоями в работе мессенджера Max, следует из данных «Сбой.рф». В пресс-службе Max сообщили РБК, что сервис работает в штатном режиме.
По данным сервиса отслеживания сбоев, 8 декабря поступило более 2 тыс. сообщений о неполадках, большинство — из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
О сбоях также свидетельствуют данные Downdetector, который зарегистрировал более 1 тыс. жалоб, в том числе на проблемы с загрузкой и входом на сайт и приложение. Такие обращения начали поступать после 9:00 мск.
Бета-версия Мах была представлена в марте 2025 года, развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры.
В июне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сервис стал национальным мессенджером. Теперь юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица могут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через Max. В этот мессенджер начали переводить школьные и родительские чаты, также россиян уведомляют об открытии там домовых чатов. К концу октября в Max зарегистрировались 50 млн пользователей.
На этом фоне в России постепенно ограничивают доступ к Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена), что власти объясняют борьбой с мошенниками. Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в стране, если он не выполнит требования российского законодательства. В начале декабря ведомство заблокировало FaceTime — сервис для видео- и аудиозвонков от Apple.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили