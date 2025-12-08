 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Мессенджер Max ответил на жалобы пользователей на сбой

Сообщения о неполадках в работе мессенджера поступают утром 8 декабря из разных регионов России. В пресс-службе Max заявили, что сервис работает штатно
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи столкнулись со сбоями в работе мессенджера Max, следует из данных «Сбой.рф». В пресс-службе Max сообщили РБК, что сервис работает в штатном режиме.

По данным сервиса отслеживания сбоев, 8 декабря поступило более 2 тыс. сообщений о неполадках, большинство — из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

О сбоях также свидетельствуют данные Downdetector, который зарегистрировал более 1 тыс. жалоб, в том числе на проблемы с загрузкой и входом на сайт и приложение. Такие обращения начали поступать после 9:00 мск.

Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Бета-версия Мах была представлена в марте 2025 года, развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры.

В июне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сервис стал национальным мессенджером. Теперь юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица могут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через Max. В этот мессенджер начали переводить школьные и родительские чаты, также россиян уведомляют об открытии там домовых чатов. К концу октября в Max зарегистрировались 50 млн пользователей.

На этом фоне в России постепенно ограничивают доступ к Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена), что власти объясняют борьбой с мошенниками. Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в стране, если он не выполнит требования российского законодательства. В начале декабря ведомство заблокировало FaceTime — сервис для видео- и аудиозвонков от Apple.

Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мессенджер Max сбой в работе мессенджер
