 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В мессенджере Мах зарегистрировались 50 млн человек с момента запуска его бета-версии весной 2025 года, сообщили РБК в пресс-службе национального мессенджера. Там отметили, что среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек.

«Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей», — говорится в сообщении.

С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз и записали более 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 млн.

Пользователям Max упростили создание цифрового ID
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Во всех регионах страны стала доступна образовательная платформа «Сферум», количество пользователей которой превысило 10 млн пользователей, отметили в пресс-службе.

Бета-версию мессенджера Мах представили широкой публике в марте 2025 года. Развитием проекта занимается компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Мах должен стать не только платформой для обмена сообщениями, но и площадкой для онлайн-взаимодействия с госорганами. Сейчас в Max доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов (до 4 Гб), денежные переводы, каналы.

Свои каналы в мессенджере есть уже у более 13 тыс. блогеров с большой аудиторией. К ним на днях присоединились певица Жасмин, актер Никита Панфилов, композитор Илья Ушуллу и блогер-путешественник Максим Кудряшов.

23 октября Мах запустил «Платформу для партнеров» для интеграции бизнесом своих сервисов: от продажи товаров и приема платежей до бронирования путешествий и поддержки клиентов. За несколько дней заявку на подключение подали около 3 тыс. компаний.

В пресс-службе добавили, что на данном этапе к платформе могут подключиться российские компании с приложением в RuStore.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Компании
Денис Малышев
Мессенджер Max пользователи аудитория VK
ВК (VK INC)
Материалы по теме
«Яндекс» анонсировал появление нейросети «Алиса» в Max и Telegram
Технологии и медиа
В мессенджере Max стало возможно создать аналог бумажных документов
Технологии и медиа
В августе в MAX заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво» Политика, 12:26
Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях Политика, 12:25
Эль-Гуна-2025: какие фильмы взяли главные награды кинофестиваля Стиль, 12:22
«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника» Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 12:15
Гетеборгский синдром? Тест-драйв обновленного Volvo XC90 T8 Авто, 12:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату Общество, 12:14
Девелопер «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд Инвестиции, 12:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 12:09
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике» Политика, 12:02
Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей Технологии и медиа, 12:01