Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В мессенджере Мах зарегистрировались 50 млн человек с момента запуска его бета-версии весной 2025 года, сообщили РБК в пресс-службе национального мессенджера. Там отметили, что среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек.

«Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей», — говорится в сообщении.

С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз и записали более 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 млн.

Во всех регионах страны стала доступна образовательная платформа «Сферум», количество пользователей которой превысило 10 млн пользователей, отметили в пресс-службе.

Бета-версию мессенджера Мах представили широкой публике в марте 2025 года. Развитием проекта занимается компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Мах должен стать не только платформой для обмена сообщениями, но и площадкой для онлайн-взаимодействия с госорганами. Сейчас в Max доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов (до 4 Гб), денежные переводы, каналы.

Свои каналы в мессенджере есть уже у более 13 тыс. блогеров с большой аудиторией. К ним на днях присоединились певица Жасмин, актер Никита Панфилов, композитор Илья Ушуллу и блогер-путешественник Максим Кудряшов.

23 октября Мах запустил «Платформу для партнеров» для интеграции бизнесом своих сервисов: от продажи товаров и приема платежей до бронирования путешествий и поддержки клиентов. За несколько дней заявку на подключение подали около 3 тыс. компаний.

В пресс-службе добавили, что на данном этапе к платформе могут подключиться российские компании с приложением в RuStore.