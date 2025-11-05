 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ

Мессенджер Max стал доступен в странах СНГ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Свежее обновление мессенджера Max открыло доступ к нему на территории еще семи стран СНГ, помимо России и Белоруссии, сообщили РБК в пресс-службе Max. Возможность звонить и отправлять сообщения появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо добавить номера собеседников в список контактов. Если номера в списке нет, то можно отправить ссылку-приглашение, отметили в компании.

Пользователям Max упростили создание цифрового ID
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в МАХ безопасного и доверенного формата общения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такая мера позволяет эффективно бороться с мошенниками, исключать спам-рассылки и обеспечивать дополнительную защиту данных.

Бета-версию мессенджера Мах представили широкой публике в марте 2025 года. Развитием проекта занимается компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Мах должен стать не только платформой для обмена сообщениями, но и площадкой для онлайн-взаимодействия с госорганами. Сейчас в Max доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов (до 4 Гб), денежные переводы, каналы. По данным на конец октября, в Мах уже зарегистрировались 50 млн человек.

Для регистрации в Max новым пользователям надо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Чтобы завершить процедуру, следует ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов.

Усилить безопасность аккаунта можно при помощи двухфакторной аутентификации, включение опции находится в разделе профиля «Приватность». 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Компании
Денис Малышев
Мессенджер Max СНГ кибербезопасность
ВК (VK INC)
Материалы по теме
«Яндекс» анонсировал появление нейросети «Алиса» в Max и Telegram
Технологии и медиа
Кремль завел канал Путина в мессенджере Max
Политика
В августе в MAX заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Итальянского репортера уволили после вопроса о репарациях Газе и Украине Общество, 14:14
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину Политика, 14:12
В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре Общество, 14:11
Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой Спорт, 14:10
Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке Политика, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ Технологии и медиа, 14:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Названы нарушения ПДД, которые научились фиксировать дорожные камеры Авто, 14:00
Компания «ДельтаЛизинг» сообщила о планах нового выпуска облигаций РБК Компании, 14:00
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио, 13:57
Минск сообщил о финальной стадии переговоров с Россией о цене на газ Бизнес, 13:55
Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской Спорт, 13:55
Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат Политика, 13:52
ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов Бизнес, 13:48