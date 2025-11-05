Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Свежее обновление мессенджера Max открыло доступ к нему на территории еще семи стран СНГ, помимо России и Белоруссии, сообщили РБК в пресс-службе Max. Возможность звонить и отправлять сообщения появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо добавить номера собеседников в список контактов. Если номера в списке нет, то можно отправить ссылку-приглашение, отметили в компании.

«Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в МАХ безопасного и доверенного формата общения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такая мера позволяет эффективно бороться с мошенниками, исключать спам-рассылки и обеспечивать дополнительную защиту данных.

Бета-версию мессенджера Мах представили широкой публике в марте 2025 года. Развитием проекта занимается компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Мах должен стать не только платформой для обмена сообщениями, но и площадкой для онлайн-взаимодействия с госорганами. Сейчас в Max доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов (до 4 Гб), денежные переводы, каналы. По данным на конец октября, в Мах уже зарегистрировались 50 млн человек.

Для регистрации в Max новым пользователям надо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Чтобы завершить процедуру, следует ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов.

Усилить безопасность аккаунта можно при помощи двухфакторной аутентификации, включение опции находится в разделе профиля «Приватность».