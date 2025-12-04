В России заблокировали FaceTime. Что известно о сервисе
FaceTime — это сервис для видео- и аудиозвонков от компании Apple. Он доступен для устройств на базе операционных систем iOS и macOS. Впервые приложение представили в 2010 году, одновременно с выпуском iPhone 4.
Изначально FaceTime работал только как видеочат по Wi-Fi между iPhone 4. Совершить звонок с привязанного к Apple ID устройства можно было из «Телефона» или «Контактов». Со временем сервис расширился: в 2011 году стал доступен на iPad и Mac, в 2013-м добавились аудиозвонки, в 2018-м — групповые вызовы до 32 человек, а в 2021-м — веб-версия для пользователей Android и Windows.
Сейчас во время вызова FaceTime можно снимать Live Photo, добавлять эффекты, демонстрировать экран и многое другое.
В 2019 году в работе сервиса FaceTime нашли уязвимость, позволяющую удаленно активировать микрофон и камеру устройства другого пользователя. Когда пользователь приглашал другого на групповой звонок, но адресат не отвечал, его устройство все равно могло начать передавать звонящему звук (а при случайном нажатии кнопки — и видео), причем без каких-либо оповещений со стороны принимающего. Вскоре ошибку устранили.
Блокировка FaceTime в России
Роскомнадзор сообщил о блокировке FaceTime 4 декабря. Как пояснил представитель ведомства, правоохранители фиксируют случаи использования FaceTime для подготовки терактов, вербовки, мошенничества и иных преступлений против населения.
О том, что мошенники стали использовать звонки через FaceTime, переключившись с мессенджеров или обычных телефонных вызовов, сообщил в начале сентября глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с работой FaceTime осенью. Точное количество пользователей FaceTime в России не известно. «Ведомости» со ссылкой на исследование T-Pay в 2024 году писали, что iPhone пользуются 40–42% всех пользователей смартфонов. Однако сервис работает не только на iPhone, но и на другой технике Apple — планшетах и компьютерах. Поэтому общую аудиторию FaceTime в России однозначно оценить сложно.
