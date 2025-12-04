 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В России заблокировали FaceTime. Что известно о сервисе

Что известно о сервисе FaceTime, который заблокировали в России
В России заблокировали FaceTime — сервис для звонков от Apple. Что это за приложение и почему его заблокировали — в материале РБК
Фото: Petter Arvidson / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Petter Arvidson / Keystone Press Agency / Global Look Press

FaceTime — это сервис для видео- и аудиозвонков от компании Apple. Он доступен для устройств на базе операционных систем iOS и macOS. Впервые приложение представили в 2010 году, одновременно с выпуском iPhone 4.

Изначально FaceTime работал только как видеочат по Wi-Fi между iPhone 4. Совершить звонок с привязанного к Apple ID устройства можно было из «Телефона» или «Контактов». Со временем сервис расширился: в 2011 году стал доступен на iPad и Mac, в 2013-м добавились аудиозвонки, в 2018-м — групповые вызовы до 32 человек, а в 2021-м — веб-версия для пользователей Android и Windows.

Сейчас во время вызова FaceTime можно снимать Live Photo, добавлять эффекты, демонстрировать экран и многое другое.

В 2019 году в работе сервиса FaceTime нашли уязвимость, позволяющую удаленно активировать микрофон и камеру устройства другого пользователя. Когда пользователь приглашал другого на групповой звонок, но адресат не отвечал, его устройство все равно могло начать передавать звонящему звук (а при случайном нажатии кнопки — и видео), причем без каких-либо оповещений со стороны принимающего. Вскоре ошибку устранили.

Не работают звонки в Telegram и WhatsApp. Какие альтернативы
Life
Фото:Dikushin Dmitry / Shutterstock / FOTODOM

Блокировка FaceTime в России

Роскомнадзор сообщил о блокировке FaceTime 4 декабря. Как пояснил представитель ведомства, правоохранители фиксируют случаи использования FaceTime для подготовки терактов, вербовки, мошенничества и иных преступлений против населения.

О том, что мошенники стали использовать звонки через FaceTime, переключившись с мессенджеров или обычных телефонных вызовов, сообщил в начале сентября глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с работой FaceTime осенью. Точное количество пользователей FaceTime в России не известно. «Ведомости» со ссылкой на исследование T-Pay в 2024 году писали, что iPhone пользуются 40–42% всех пользователей смартфонов. Однако сервис работает не только на iPhone, но и на другой технике Apple — планшетах и компьютерах. Поэтому общую аудиторию FaceTime в России однозначно оценить сложно.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Роскомнадзор Apple FaceTime видеозвонки связь
Материалы по теме
В России заблокировали Roblox. Что известно о платформе
Технологии и медиа
Telegram за сутки заблокировал более 510 тыс. каналов и пабликов
Общество
Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 16:20
Цены на газ в Европе обновили минимум за 1,5 года на фоне переговоров Инвестиции, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Нарендра Моди лично встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам Политика, 16:51
«МегаФон» проанализировал тренды российского делового туризма Пресс-релиз, 16:49
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Капитан «Локомотива» заплатит ₽100 тыс. за ругань с фанатами «Спартака» Спорт, 16:36
Pantone назвал цвет 2026 года Общество, 16:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию Политика, 16:31
Путин прилетел в Индию. Видео Политика, 16:28
Премьер-министр Индии прибыл на авиабазу Палам встречать Путина Политика, 16:28
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Больше не нужно стремиться в топ-10 выдачи: как бренду угодить нейросети Образование, 16:24
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19