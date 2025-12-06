Россиянам начали приходить уведомления о создании домовых чатов в MAX

Фото: Госуслуги Фото: Госуслуги Фото: Госуслуги

Россияне начали получать уведомления о создании официальных домовых чатов в мессенджере MAX. Рассылка идет через Госуслуги. Информацию подтвердил корреспондент РБК.

Адресатам предлагается присоединиться к официальному чату их дома. В сообщениях отмечается: «В доме по адресу <…> появился официальный чат в мессенджере MAX».

В сообщениях также подчеркиваются преимущества сервиса. «Безопасный, надежный — работает при блокировке интернета. <…> Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. <…> Удобно отслеживать новую информацию — чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах», — говорится в уведомлении.

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный домовой чат в национальном мессенджере. Об этом в ноябре заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

«Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp, и официально закрепить статус официального домового чата», — сказал Файзуллин. Он подчеркнул, что эта задача поставлена правительством и президентом Владимиром Путиным.

К концу октября в MAX зарегистрировались 50 млн человек. В пресс-службе отметили, что среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн пользователей, а рекордный показатель зафиксирован 22 октября — более 22,5 млн человек.