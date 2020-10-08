Технологии и медиа , 08 окт, 17:36
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Дуров заявил о требовании Apple закрыть три белорусских канала в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что корпорация Apple потребовала закрыть три канала в мессенджере, которые «используют жители Белоруссии, чтобы раскрыть личности тех, кто их угнетает».
По словам Дурова, в Apple считают, что публикация личных данных о сотрудниках правоохранительных органах «или пропагандистах» может привести к дальнейшему насилию.
«К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Дуров.
РБК направил запрос в Apple.
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