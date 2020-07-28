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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал семь причин для беспокойства «всех владельцев iPhone»

Павел Дуров уже обвинял Apple в монополии из-за комиссии в 30% в магазине приложений. В результате страдают и владельцы iPhone, например, теряют дополнительные деньги и получают обновления с задержкой, утверждает он
Apple AAPL $373,5 -1,66% Купить
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Основатель месседжера Telegram Павел Дуров объяснил, как на пользователей Apple влияет 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. В июне Дуров уже критиковал ценовую политику Apple и Google, которая, по его словам, разрушает стартапы и целые индустрии.

Теперь в своем Telegram-канале Дуров перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна «волновать каждого владельца iPhone». Основатель Telegram считает, что из-за ценовой политики компании для разработчиков владельцы ее смартфонов:

  • Переплачивают за все приложения и цифровые покупки.

«Несмотря на то, что при покупке телефона Apple уже взяла с Вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, Вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, Вы продолжаете платить уже после того, как заплатили», — пишет Дуров.

  • Не видят части контента разработчиков.

По словам основателя Telegram, Apple цензурирует приложения, полный контроль над которыми компании нужен, чтобы получить 30-процентный «налог». По словам Дурова, разработчикам запрещают рассказывать владельцам iPhone, что определенный контент для них скрыт именно по запросу Apple.

  • Рискуют конфиденциальностью.

К учетной записи в App Store (ее нужно создать для установки приложений на iPhone) привязываются все приложения и поступающие от них уведомления, что «позволит отслеживать ваши действия», указывает Дуров. Привязку к учетной записи Apple использует, чтобы «продавить» 30-процентный «налог», объясняет он. «Результат — Вы платите своей личной информацией за их жадность», — пишет Дуров.

Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений
Технологии и медиа
Павел Дуров

  • Получают новые версии приложений с задержкой.

Как указывает основатель Telegram, из-за политики Apple приложения обновляются через несколько дней или недель после того, как разработчики выпускают новую версию. В этом Дуров винит модераторов Apple, которые откладывают одобрение обновлений «без видимых причин». «На миллиарды, полученные с комиссий на приложения» компания могла бы нанять дополнительных модераторов, допускает основатель Telegram.

  • Ограничиваются в выборе приложений.

Авторы приложений несут также расходы на выплату НДС, зарплаты, на разработку, оборудование и маркетинг. Дуров считает, что без «налога» компании многие приложения могли быть прибыльными, вместо этого некоторые из них либо обанкротились, либо «так и не появились».

  • Видят больше рекламы.

Многим создателям приложений приходится показывать рекламу пользователям, чтобы покрыть расходы. «Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей», — сетует Дуров.

  • Устанавливают менее качественные приложения.

Деньги, которые разработчики тратят на выплату комиссии Apple, могли бы пойти на доработку популярных приложений, считает основатель Telegram. «Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок», — пишет Дуров, заключая, что в результате владельцы iPhone пользуются менее качественными сервисами.

РБК направил запрос представителю Apple.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Владислав Скобелев
Теги: Павел Дуров, Apple
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