Дуров назвал семь причин для беспокойства «всех владельцев iPhone»

Павел Дуров уже обвинял Apple в монополии из-за комиссии в 30% в магазине приложений. В результате страдают и владельцы iPhone, например, теряют дополнительные деньги и получают обновления с задержкой, утверждает он

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Основатель месседжера Telegram Павел Дуров объяснил, как на пользователей Apple влияет 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. В июне Дуров уже критиковал ценовую политику Apple и Google, которая, по его словам, разрушает стартапы и целые индустрии.

Теперь в своем Telegram-канале Дуров перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна «волновать каждого владельца iPhone». Основатель Telegram считает, что из-за ценовой политики компании для разработчиков владельцы ее смартфонов:

Переплачивают за все приложения и цифровые покупки.

«Несмотря на то, что при покупке телефона Apple уже взяла с Вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, Вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, Вы продолжаете платить уже после того, как заплатили», — пишет Дуров.