Дуров назвал семь причин для беспокойства «всех владельцев iPhone»

По словам основателя Telegram, Apple цензурирует приложения, полный контроль над которыми компании нужен, чтобы получить 30-процентный «налог». По словам Дурова, разработчикам запрещают рассказывать владельцам iPhone, что определенный контент для них скрыт именно по запросу Apple.
- Рискуют конфиденциальностью.
К учетной записи в App Store (ее нужно создать для установки приложений на iPhone) привязываются все приложения и поступающие от них уведомления, что «позволит отслеживать ваши действия», указывает Дуров. Привязку к учетной записи Apple использует, чтобы «продавить» 30-процентный «налог», объясняет он. «Результат — Вы платите своей личной информацией за их жадность», — пишет Дуров.
- Получают новые версии приложений с задержкой.
Как указывает основатель Telegram, из-за политики Apple приложения обновляются через несколько дней или недель после того, как разработчики выпускают новую версию. В этом Дуров винит модераторов Apple, которые откладывают одобрение обновлений «без видимых причин». «На миллиарды, полученные с комиссий на приложения» компания могла бы нанять дополнительных модераторов, допускает основатель Telegram.
- Ограничиваются в выборе приложений.
Авторы приложений несут также расходы на выплату НДС, зарплаты, на разработку, оборудование и маркетинг. Дуров считает, что без «налога» компании многие приложения могли быть прибыльными, вместо этого некоторые из них либо обанкротились, либо «так и не появились».
Многим создателям приложений приходится показывать рекламу пользователям, чтобы покрыть расходы. «Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей», — сетует Дуров.
- Устанавливают менее качественные приложения.
Деньги, которые разработчики тратят на выплату комиссии Apple, могли бы пойти на доработку популярных приложений, считает основатель Telegram. «Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок», — пишет Дуров, заключая, что в результате владельцы iPhone пользуются менее качественными сервисами.
РБК направил запрос представителю Apple.