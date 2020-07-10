Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 09 июл, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 09 июл, 13:03
Лукашенко ответил Венедиктову на слова о цене независимости Белоруссии Политика, 04:19 Представитель ВОЗ в России назвала причину для возврата ограничений Общество, 03:34 Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке Технологии и медиа, 03:29 Более 60% россиян заявили об ожидаемом падении благосостояния в 2020 году Общество, 02:57 Госдеп сообщил о намеченной на июль встрече России и США по космосу Политика, 02:22 В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет Общество, 02:19 «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» и стал рекордсменом АПЛ Спорт, 01:59 Временный президент Боливии Аньес сообщила о положительном тесте на COVID Общество, 01:23 Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии COVID-19 Общество, 01:15 В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка Общество, 01:03 Госдума приняла закон о запуске финансового «супермаркета» на базе ЦБ Финансы, 00:18 В Киеве на два месяца арестовали «куратора ДНР из ГРУ» Общество, 00:17 Общественники сообщили об отказе Фургала признать вину Общество, 00:03 Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель Экономика, 09 июл, 23:57
Технологии и медиа ,  
0 

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг. «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.

»Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google», — сообщил предприниматель. Он отметил, что у создателей приложений после выплаты 30% часто не остается средств на налоги, лицензии, оплату работы сотрудников, маркетинг, технические издержки.

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Технологии и медиа
Илья Перекопский

Дуров утверждает, что Apple и Google практически не вкладывают средства в разработку сторонних приложений для своих платформ и не несут никаких рисков. «Сегодня все разработчики мира <...> работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя», — заявил основатель Telegram, назвав происходящее «беспрецедентным примером централизации и дисбаланса», когда две компании полностью контролируют рынок приложений.

Для решения этой проблемы Дуров предложил законодательно обязать Apple открыть свободный доступ для установки приложений на свои устройства. Меры российских антимонопольщиков, которые хотят потребовать от компании предустанавливать отечественные приложения на гаджеты, предприниматель считает недостаточными.

Ранее вице-президент Telegram Илья Перекопский сообщил, что в Европе ведется антимонопольное расследование по поводу 30-процентных сборов Apple и Google, и призвал Россию присоединиться к этому обсуждению.

Теги: Павел Дуров, Google, Apple, стартапы
Материалы по теме
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Технологии и медиа
СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
Бизнес
Читайте на РБК Pro
Как микроменеджмент и упорство помогли основателю Xiaomi Как микроменеджмент и упорство помогли основателю Xiaomi
Кто такие дайгоу и как они зарабатывают в России Кто такие дайгоу и как они зарабатывают в России
Волки в овечьих шкурах: как сотрудники уводят деньги из компаний Волки в овечьих шкурах: как сотрудники уводят деньги из компаний
Онлайн-дискуссия: как ИТ помогают выжить бизнесу Онлайн-дискуссия: как ИТ помогают выжить бизнесу
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter