Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг. «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.

»Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google», — сообщил предприниматель. Он отметил, что у создателей приложений после выплаты 30% часто не остается средств на налоги, лицензии, оплату работы сотрудников, маркетинг, технические издержки.

Дуров утверждает, что Apple и Google практически не вкладывают средства в разработку сторонних приложений для своих платформ и не несут никаких рисков. «Сегодня все разработчики мира <...> работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя», — заявил основатель Telegram, назвав происходящее «беспрецедентным примером централизации и дисбаланса», когда две компании полностью контролируют рынок приложений.