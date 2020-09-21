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МВД Белоруссии назвало устаревшими опубликованные данные о сотрудниках

В ведомстве заявили, что опубликованные данные не содержат конфиденциальной информации о сотрудниках и полиция сможет защитить их от угроз
Фото:BelaPAN / Reuters
Фото: BelaPAN / Reuters

В интернете не было опубликовано каких-либо конфиденциальных данных о сотрудниках МВД Белоруссии. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», — заявила она (цитата по ТАСС). По ее словам, «в качестве актуального был предоставлен список четырехлетней давности». «Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет», — отметила она.

Чемоданова добавила также, что у полиции есть ресурсы для защиты сотрудников и их семей от возможных угроз. Она назвала фейком данные о том, что ряд силовиков обратились за помощью и защитой в различные фонды, после того как сведения появились в открытом доступе.

МВД Белорусии пообещало найти причастных к утечке данных сотрудников
Общество

Вечером 19 сентября оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta, который освещает протесты в республике, обнародовал данные более чем тысячи силовиков. В публикации отмечалось, что они причастны к задержанию протестующих. В таблице, опубликованной каналом, содержатся ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат сотрудники. Отмечалось также, что эти сведения были получены благодаря «киберпартизанам». В опубликованных данных не было сведений об адресах проживания сотрудников МВД и о членах их семей.

Еще в одном посте Nexta привел данные семи офицеров из спецподразделения «Алмаз», которые, по его информации, причастны к смерти протестующего Александра Тарайковского — он погиб на Пушкинской площади в Минске во время акции 10 августа.

Telegram-канал предупредил о новых публикациях данных в случае дальнейших задержаний, а также призвал подписчиков сообщать, если в списках значатся сотрудники, не причастные к этому, приведя доказательства. Создатель Nexta Степан Путило ранее говорил в интервью Юрию Дудю, что данные публикуются не для травли и оскорблений, а для понимания, что «ничего не остается безнаказанным».

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Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам
Политика
Светлана Тихановская

Чемоданова заявила после этого, что у МВД есть необходимые технологии для привлечения виновных в утечках к ответственности.

О том, что оппозиция готова опубликовать личные данные силовиков, которые принимали участие в пресечении протестных акций, сообщала и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она попросила сотрудников силовых структур не позволять себя использовать: «Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником — это куда страшнее». Бывший кандидат рассказала также, что оппозиция собирает данные правоохранителей, причастных к избиениям, издевательствами и пыткам.

Автор
Наталия Анисимова
Белоруссия МВД личные данные силовики
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