МВД Белоруссии назвало устаревшими опубликованные данные о сотрудниках

В ведомстве заявили, что опубликованные данные не содержат конфиденциальной информации о сотрудниках и полиция сможет защитить их от угроз

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В интернете не было опубликовано каких-либо конфиденциальных данных о сотрудниках МВД Белоруссии. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», — заявила она (цитата по ТАСС). По ее словам, «в качестве актуального был предоставлен список четырехлетней давности». «Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет», — отметила она.

Чемоданова добавила также, что у полиции есть ресурсы для защиты сотрудников и их семей от возможных угроз. Она назвала фейком данные о том, что ряд силовиков обратились за помощью и защитой в различные фонды, после того как сведения появились в открытом доступе.

Вечером 19 сентября оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta, который освещает протесты в республике, обнародовал данные более чем тысячи силовиков. В публикации отмечалось, что они причастны к задержанию протестующих. В таблице, опубликованной каналом, содержатся ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат сотрудники. Отмечалось также, что эти сведения были получены благодаря «киберпартизанам». В опубликованных данных не было сведений об адресах проживания сотрудников МВД и о членах их семей.