Куратор интернета покинет Минцифры

Экс-замглавы аппарата правительства Алексей Волин занимает должность заместителя министра цифрового развития на протяжении восьми лет. При нем сменились три руководителя ведомства

Алексей Волин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В ближайшее время из Министерства цифрового развития уйдет замглавы Алексей Волин, который курирует медиа-отрасль и интернет. Об этом сообщает CNews со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Эту информацию подтвердили РБК два источника, близких к министерству.

В пресс-службе министерства, комментируя CNews уход Волина, сообщили, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации. Волин отказался прокомментировать порталу эту информацию.

Волин занял свой пост в 2012 году. При нем сменились три руководителя ведомства (Николай Никифоров, Константин Носков и Максут Шадаев). До прихода в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры) Волин долгое время работал в медиа-отрасли и в сфере связей с общественностью. В конце 1990-х годов он работал в управлении по связям с общественностью администрации президента, затем занимал должность заместителя главы аппарата правительства, продолжая курировать связи с общественностью, а также вопросы СМИ. После первого ухода из кабмина в 2003 году Волин возглавил «Издательский дом «Родионова», а потом руководил кинокомпанией «Амедиа».

Заняв должность замглавы Минкомсвязи, Волин стал курировать вопросы медиа-отрасли и интернета, а также взялся за разработку сети цифрового эфирного телевидения в России. Федеральная целевая программа перехода на цифровое телевидение была принята в 2009 году и предполагала запуск трех мультиплексов совместно с отказом от аналогового кабельного вещания. В конечном счете два мультиплекса были запущены, хоть и с некоторыми трудностями, а третий — нет. Его участниками должны были стать региональные телеканалы, которые в итоге продолжают вещать в аналоговой среде.