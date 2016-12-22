В Минкомсвязи признали невозможной полную блокировку Telegram

Полная блокировка мессенджера Telegram в России невозможна, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в ответ на вопрос о том, почему мессенджер не смогли заблокировать, передает ТАСС.

«Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и ИТ-ресурсов, то крупный игрок в состоянии блокировки избежать. Это та данность, с которой надо жить», — заявил Волин.

В 2017 году Федеральная служба безопасности потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Руководство мессенджера отказалось это делать, сославшись на то, что выполнить такие требования технически невозможно, поскольку история сообщений шифруется только на устройствах пользователей и не хранится на серверах компании.

В апреле этого года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, после чего операторы связи начали закрывать доступ к ресурсу. Однако часть пользователей стала обходить блокировку при помощи VPN и прокси-сервисов. После ограничения доступа к мессенджеру в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции в поддержку Telegram.

По данным Mediascope, в июне мобильным приложением мессенджера пользовались около 2,9 млн россиян. Падение числа пользователей по сравнению с апрелем составило 23%, тогда на фоне блокировки Telegram установил исторический максимум в более чем 3,7 млн человек.

В августе Telegram изменил правила конфиденциальности и решил выдавать спецслужбам информацию об IP-адресах конкретных пользователей при соблюдении ряда условий. Основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что данное положение не касается России. «Поэтому продолжаем сопротивление», — написал он в своем Telegram-канале.