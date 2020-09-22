В Минцифры объяснили идею запретить скрывать имена интернет-страниц

Прежде всего эта мера связана с возможностью пользователей обходить блокировки и посещать запрещенные сайты. Глава Минцифры выразил надежду, что общественное обсуждение законопроекта позволит найти лучшее решение

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Инициатива ввести запрет на протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, связана с поиском компромисса между общественными интересами и защитой прав отдельной личности. Об этом РБК заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

21 сентября Минцифры опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект закона, который ограничивает использование криптографических протоколов, обеспечивающих защищенную передачу данных в интернете.

По мнению Шадаева, новые протоколы, позволяющие скрывать имя сетевых страниц, изменили привычный ландшафт DNS-запросов. «Все преимущества новых протоколов шифрования запросов DNS для пользователей очевидны, но надо понимать, что их широкое распространение позволит также обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов», — пояснил министр.

В качестве примера он привел ситуацию с компанией Mozilla в Великобритании. В 2019 году компания включила по умолчанию в свой браузер Firefox протокол DNS-over-HTTPS (DoH), который дает пользователям возможность посещать заблокированные сайты и обходить системы родительского контроля. После этого британское правительство под давлением общественности и провайдеров добилось от Mozilla отключения этой функции в браузере на территории страны.