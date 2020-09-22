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Технологии и медиа ,  
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В Минцифры объяснили идею запретить скрывать имена интернет-страниц

Прежде всего эта мера связана с возможностью пользователей обходить блокировки и посещать запрещенные сайты. Глава Минцифры выразил надежду, что общественное обсуждение законопроекта позволит найти лучшее решение
Фото:Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Инициатива ввести запрет на протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, связана с поиском компромисса между общественными интересами и защитой прав отдельной личности. Об этом РБК заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

21 сентября Минцифры опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект закона, который ограничивает использование криптографических протоколов, обеспечивающих защищенную передачу данных в интернете.

По мнению Шадаева, новые протоколы, позволяющие скрывать имя сетевых страниц, изменили привычный ландшафт DNS-запросов. «Все преимущества новых протоколов шифрования запросов DNS для пользователей очевидны, но надо понимать, что их широкое распространение позволит также обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов», — пояснил министр.

Минцифры предложило запретить скрывать имена интернет-страниц и сайтов
Технологии и медиа
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В качестве примера он привел ситуацию с компанией Mozilla в Великобритании. В 2019 году компания включила по умолчанию в свой браузер Firefox протокол DNS-over-HTTPS (DoH), который дает пользователям возможность посещать заблокированные сайты и обходить системы родительского контроля. После этого британское правительство под давлением общественности и провайдеров добилось от Mozilla отключения этой функции в браузере на территории страны.

Шадаев отметил, что публикация законопроекта на площадке для общественного обсуждения — эффективный способ привлечения внимания к проблеме. «Полагаю, это позволит нам собрать весь спектр мнений и найти оптимальное решение», — заключил министр.

В документе, подготовленном Минцифры, говорится, что современные криптографические алгоритмы и методы шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH, DoT снижают эффективность фильтрации трафика, что затрудняет выявление запрещенного в России контента и блокировку соответствующих ресурсов.

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ФАС обсуждала идею блокировки сайтов цифровых монополистов
Технологии и медиа
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Опрошенные РБК эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян объяснил, что изменения могут негативно отразиться на интернет-банкинге и защищенности платежных систем.

Независимый эксперт Алексей Семеняка заметил, что защищенные методы соединения используют зарубежные почтовые системы, сервисы покупки авиационных и железнодорожных билетов, YouTube, биржевые сервисы. При запрете протоколов в их работе могут начаться сбои.

Заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павел Меньшиков назвал использование протоколов шифрования принятой мировой практикой. «Подобные инициативы должны отталкиваться и от рынка программного обеспечения, софта, самих цифровых устройств», — пояснил Меньшиков.

Авторы
Михаил Котляр, Анна Балашова
кибербезопасность интернет шифрование
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