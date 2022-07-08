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Основатель «Делимобиля» объяснил продолжение инвестиций в Россию

После несостоявшегося выхода на американскую биржу «Делимобиль» разместит дебютный выпуск облигаций для продолжения экспансии в регионы. Но головная компания не отказалась от идеи IPO, которое может состояться в 2023 году в Китае
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Основатель «Делимобиля» итальянец Винченцо Трани не рассматривает вариант ухода с местного рынка и сервис продолжит работать в России, рассказал он РБК.

«Всегда использую простую логику: для выхода из бизнеса нужен аргумент. Таким аргументом может быть value (ценность. — РБК). Если есть предложение и оно соответствует стоимости компании, это один разговор. А если этого нет (а этого сейчас нет), то о чем может идти речь?» — рассуждает Трани. По его словам, у «Делимобиля» «большие перспективы развития, это лидер российского рынка каршеринга». «Мы видим, что люди привыкли пользоваться каршерингом и будут часто это делать. Есть необходимость в запуске подобного сервиса в городах, где нас еще нет», — отметил основатель компании.

После начала специальной военной операции на Украине с российского рынка ушло много зарубежных компаний, в том числе в сегменте пассажирских перевозок сервис Gett. Еще в марте он объявил о реорганизации российского офиса, а в конце мая прекратил техническую поддержку, доработку и обеспечение функционирования программного обеспечения, которое используется для приемов и обработки заказов. В Gett объясняли, что в связи «со сложившейся геополитической ситуацией многие корпоративные клиенты уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать стратегию».

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Максим Ликсутов

Работающее под брендом «Делимобиль» ООО «Каршеринг Руссия» (владеет также торговой маркой Anytime Prime) принадлежит зарегистрированному в Люксембурге Delimobil Holding S.A., который помимо России оказывает услуги в Чехии, Белоруссии и Казахстане, а также работает по схеме франчайзинга в Таиланде. Акционерами Delimobil Holding выступают несколько структур Трани (в сумме владеют 68,22%), аффилированная с «ВТБ Капитал» Nevsky Property Finance (13,39%), сооснователи Артем Сергеев (11,13%) и Артур Меликян (4,23%), а также бывший гендиректор Станислав Грошов (3,04%).

По данным СПАРК, выручка «Каршеринг Руссия» — 10,6 млрд руб., чистый убыток — 437 млн руб. По словам Трани, у компании было более 8 млн зарегистрированных пользователей. При этом выручка Delimobil Holding составила 12,9 млрд руб. в прошлом году, а скорректированная EBITDA — 2,738 млрд руб. По словам основателя компании, если бы не необходимость выплачивать долг перед акционерами, компания имела бы чистую прибыль. В этом году выручка Delimobil Holding, по его прогнозу, вырастет «минимум на 26%», компания планирует увеличить маржинальность.

Прошлой осенью Delimobil Holding планировала провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржахи и привлечь $200–240 млн или $230–276 млн в случае реализации опциона. Но в последний момент размещение отложили «из-за рыночных условий». Часть средств компания привлекла в виде трехлетнего облигационного займа на 3 млрд руб., который в среду, 6 июля, разместила «Каршеринг Руссия».

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Фото:Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

На что нужны деньги

Как рассказал РБК Трани, средства привлекаются на развитие бизнеса в России — расширение автомобильного парка, числа городов присутствия, а также развитие технологий и инфраструктуры, включая станции техобслуживания.

Сейчас «Делимобиль» присутствует в десяти городах России, парк включает 20 тыс. автомобилей. В среднем в год его размер планируют увеличивать на 10–12 тыс. автомобилей, рассказал Трани. Проблем с покупкой новых машин он не видит: «Делимобиль» ранее уже покупал авто, произведенные в России, и тестировал китайские. Трани отметил, что в отличие от конкурентов компания использует договоры финансового, а не операционного лизинга: после двух-трех лет выплат за использование автомобиль остается у сервиса, а не возвращается лизинговой компании. «Мы можем продолжить использовать автомобиль или продать. Обычно после двух-трех лет использования перераспределяем машины пропорционально потребностям региона, в том числе в зависимости от числа пользователей сервиса и жителей в целом», — рассказал он. Трани напомнил, что у компании есть собственная сеть станций техобслуживания, которые снижают стоимость и увеличивают скорость ремонта парка, то есть сокращают время простоя автомобиля. Эта сеть позволяет также продлить срок эксплуатации автомобиля до шести лет, указал основатель.

По словам Трани, его холдинг часто использует такой инструмент, как облигации, потому что это дает независимость от банка в отличие от привлечения кредитной линии. «Кроме того, мы можем стать более публичными для наших инвесторов и поддерживать прямые отношения с ними», — отметил основатель. По его мнению, облигации должны быть интересными инвесторам, потому что «позволят зафиксировать на следующие три года текущую процентную ставку, которая [впоследствии] будет снижаться».

«Эмоции всегда мешают»

О нежелании продавать российский бизнес и возвращении к идее IPO в блиц-интервью РБК рассказал основатель «Делимобиля» Винченцо Трани.

— От каких планов компании пришлось отказаться из-за отмены IPO? Намерены ли вы вернуться к каким-то из этих планов?

— Мы планировали активнее выходить на иностранные рынки. Планировали быстрее расширить парк и города присутствия, в том числе в России. В принципе, мы не отказались от таких планов, но удлинили этот процесс. В рамках холдинга Mikro Kapital (одна из структур Винченцо Трани. — РБК) рассматриваем возможность выхода в новые страны. Куда, пока не могу сказать.

— Мешает ли присутствие в России и Белоруссии вести бизнес в других странах с учетом того, как изменилась ситуация с 24 февраля?

— К сожалению, эмоции всегда мешают. Но они появились не с 24 февраля, а с 2014 года. Я был единственным западным инвестором, кто принял решение вкладывать в Россию уже после ситуации с Крымом. Люблю плыть против течения, когда есть смысл. Компания «Делимобиль» доказала, что смысл есть. Безусловно, какие-то дополнительные настройки пришлось внести после 24 февраля, однако радикальных изменений структура бизнеса не претерпела ни в России, ни в Белоруссии. Сложности есть, но мы придерживаемся простой позиции — занимаемся бизнесом, а не политикой.

Наш бизнес построен на повседневном спросе горожан и никак не связан с политической обстановкой. Наша главная задача — предоставлять качественный сервис, этого вектора мы придерживаемся сейчас и будем придерживаться в будущем.

— Какова ваша долгосрочная стратегическая цель развития «Делимобиля»?

— Стратегии выхода с рынка, продажиу компании нет. Занимаюсь бизнесами, как детьми — развиваю, вкладываю и радуюсь успехам. Никогда не продавал бизнесы, которые создал с нуля, — только те, которыми управлял. Создавая компанию с нуля, руководствуюсь логикой работы на дивиденды. Если ты создал эффективный бизнес, с положительной EBITDA, желание его продать уже не слишком велико, разве что поступит суперпривлекательное предложение. Предпочитаю строить компании на долгосрочную перспективу. Мне 48 лет, поэтому еще есть время развивать.

— Когда «Делимобиль» сможет начать платить дивиденды?

— Точные сроки пока не могу обозначить.

— Планируете ли привлекать новых акционеров в компанию?

— Только с логикой помощи по проведению IPO в дальнейшем. Крайне заинтересованы в продолжении работы над выходом на биржу. Видим очень большой потенциал по IPO в Китае. Если бы был интересный стратегический инвестор, который помог бы провести успешное размещение, то готовы обсуждать.

— Когда может состояться IPO в Китае?

— Мы работаем над тем, чтобы это произошло в 2023 году.

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