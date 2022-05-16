Gett прекратит работу в России с июня
Агрегатор такси Gett прекратит поддержку приложения в России после 31 мая, говорится в рассылке компании водителям-партнерам, сообщают «Интерфакс» и The Bell.
«Глобальным офисом Gett было принято решение о прекращении 31 мая 2022 года технической поддержки, доработки и обеспечения функционирования программного обеспечения, которое используется для приемов и обработки заказов», — говорится в письме.
Этот день станет последним днем работы приложения, после чего водители не смогут получать заказы на поездки.
РБК направил запрос в пресс-службу компании Gett.
В марте Gett сообщила, что российский офис компании будет реорганизован, не уточнив, означает ли это расформирование. В компании указали, что из-за геополитической ситуации многие ее клиенты уходят с российского рынка.
Платформа по управлению наземным транспортом Gett была создана в 2010 году как конкурент американских агрегаторов такси Uber и Lyft. Ее офисы находятся в Лондоне, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
В начале марта об окончании работы объявил сервис такси «Ситимобил». Во время встречи с сотрудниками его гендиректор пояснил, что инвесторы решили закрыть компанию, поскольку она была убыточной. «Ситимобил» должен был закрыться 15 апреля, однако за день до этого стало известно, что «О2О Холдинг» ведет переговоры о покупке части активов сервиса c инвестиционной управляющей компанией People & People, куда входит бренд «Таксовичкоф». Сделку планируется закрыть во втором квартале 2022 года.
Приложение «Ситимобил» продолжает работу.