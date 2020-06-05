Общество , 05 июн, 13:36
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Адвокат заявил о ходатайстве следствия об аресте главы РВК Повалко
Александр Повалко
Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
«Следствие выступило с ходатайством о мере пресечения в виде взятия под стражу. При этом ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), по которой предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения», — заявил адвокат.
В пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что указанный материал в него не поступал.
Материал дополняется.
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