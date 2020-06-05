Адвокат заявил о ходатайстве следствия об аресте главы РВК Повалко

Александр Повалко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.

«Следствие выступило с ходатайством о мере пресечения в виде взятия под стражу. При этом ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), по которой предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения», — заявил адвокат.

В пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что указанный материал в него не поступал.

Материал дополняется.