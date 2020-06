Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Как писал «Коммерсантъ», руководство РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, завели по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий).

Следствие считает, что руководство компании вкладывало деньги РВК в свои личные проекты, и сумма этих нарушений может составить около $600 тыс. Источники «Коммерсанта» при этом утверждают, что в ближайшее время объем ущерба может вырасти до $3 млн.

Представитель РВК сообщал РБК, что следственные мероприятия связаны с реинвестированием части вырученных от продажи Soft Machines Inc. доходов в американскую компанию Alion Energy Inc. в 2012 году. Знакомый с ходом следствия собеседник РБК пояснил, что дело касается невозврата части займа, который РВК выдала своему дочернему фонду RVC I LP для покупки акций Soft Machines Inc. Общая сумма займа составила $5 млн. В конце 2012 года РВК заключила два договора, сроком возврата средств по которым указаны 6 февраля и 28 декабря 2022 года. В 2016 году акции Soft Machines Inc., принадлежащие RVC I LP, были проданы. Полученные от этой сделки деньги поступили в фонд, который решил реинвестировать $3 млн в портфельную компанию Alion. RVC I LP вошел в капитал компании в 2012 году, вложив в Alion $10 млн. Общая сумма инвестиций в нее составила $22,3 млн.

В пресс-службе Российской венчурной компании сообщили РБК, что предъявленное обвинение «нанесло серьезный удар по основам венчурного рынка и подрывает смысл и идеологию индустрии высокорисковых проектов в России». «К сожалению, это очередной «красный флаг» для всех частных инвесторов и предпринимателей — тех, от кого зависит будущее экономики страны», — посетовали в пресс-службе.