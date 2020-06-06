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Бизнес ,  
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Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом РБК сообщил адвокат Чубайса. Его комментарий РБК передала пресс-служба «Роснано».

«Я близко сталкивался с руководителем РВК Александром Борисовичем Повалко по совместной работе в совете директоров «Роснано», начиная с 2017 года», — сообщил Чубайс. Он отметил, что считает Повалко одним из самых высокопрофессиональных руководителей в российской инновационной сфере.

«По личным качествам его всегда отличают порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений», — указал Чубайс. «Я никогда не видел его действий, которые могли бы иметь хотя бы оттенок авантюрности или, тем более, личной корысти», — заключил он.

Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест
Общество
Александр Повалко

О задержании главы РВК Александра Повалко стало известно вечером 4 июня. По данным следствия, руководство компании могло использовать ее деньги для личных проектов. Как писал «Коммерсантъ», руководство заподозрили в злоупотреблениях на миллионы долларов.

Вечером 5 июня Гагаринский районный суд в Москве отправил Повалко под домашний арест до 21 июля. В пресс-службе компании РБК сообщили, что РВК уверена в невиновности Повалко. Временно оперативным управлением займется заместитель гендиректора РВК, исполнительный директор Анна Романенко, сообщили в пресс-службе.

Теги: Анатолий Чубайс, Российская венчурная компания, поручительство
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