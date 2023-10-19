«Магнит» договорился о покупке KazanExpress у AliExpress и основателей

«Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и запустит на его базе собственный — под брендом «Магнит Маркет». Эксперты оценивают сумму сделки в ₽10 млрд и это меньше, чем затраты на запуск такого проекта с нуля

Фото: kazanexpress / Telegram

«Магнит» (MGNT) договорился о покупке 100% ООО «КазаньЭкспресс» (развивает маркетплейс KazanExpress). Продавцы: структура «AliExpress Россия» (по данным Rusprofile, 56,3% долей в ООО принадлежат ее «дочке» — «Агрегатор-онлайн»), владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев (33,8%), а также основатели маркетплейса Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%). О сделке РБК рассказали представители «Магнита» и AliExpress. Сумма сделки не раскрывается. Представитель «Магнита» лишь сообщил, что она будет профинансирована из собственных средств ретейлера.

Как рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки, после подписания соглашения о покупке KazanExpress «Магнит» подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Что такое KazanExpress

KazanExpress был запущен в 2017 году. По итогам 2022-го, согласно оценке Data Insight, он входил в число крупнейших российских маркетплейсов по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», СберМегаМаркет и самому «AliExpress Россия». Сейчас аудитория площадки превышает 5 млн человек в месяц, с площадкой сотрудничает 12 тыс. российских продавцов. Ассортимент насчитывает около 1,5 млн SKU (stock keeping unit — код, присваиваемый для отслеживания товара) более чем в 20 категориях. Сеть пунктов выдачи заказов насчитывает более 500 точек в 120 городах. При этом маркетплейс не присутствует в Москве и Санкт-Петербурге, но осенью 2022-го Кевин Ханда заявил о плане по выходу и в крупнейшие российские города.

С момента основания KazanExpress привлекал инвесторов дважды: в 2018 году $2 млн от холдинга FIX, а в 2021-м — «миллиарды рублей» от российского AliExpress. Оценка стоимости маркетплейса в ходе этих сделок не раскрывалась. В 2022 году выручка маркетплейса выросла почти в 4 раза, до 2,8 млрд руб., чистый убыток составил 1,6 млрд руб., что в 2 раза выше, чем за год до того. Кредиторская задолженность равнялась 3,8 млрд руб.

Как пояснял Кевин Ханда в одном из интервью в сентябре 2022 года, AliExpress заинтересовалась компанией, рассчитывая сделать в России локальный сервис с местными складами, продавцами и пунктами выдачи, некого внутреннего конкурента своей локальной площадке. Он также подчеркивал, что оба инвестора помогали развитию маркетплейса: FIX — в привлечении пользователей, с AliExpress была синергия на уровне инфраструктуры и логистики (например, посылки AliExpress можно было забирать в пунктах выдачи KazanExpress).

Представитель пресс-службы «AliExpress Россия» объяснил выход из KazanExpress тем, что они сфокусированы на развитии трансграничного бизнеса, а средства от продажи актива пойдут на собственное развитие в России, включая совершенствование логистики и сокращение сроков доставки зарубежных заказов для российских пользователей.

Зачем «Магниту» KazanExpress

По итогам 2022 года выручка «Магнита» составила 2,35 трлн руб. По этому показателю компания занимает второе место среди российских ретейлеров после X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). По итогам первого полугодия этого года у «Магнита» насчитывалось более 28,3 тыс магазинов в 4,1 тыс. населенных пунктах России, следует из презентации для инвесторов. Ретейлер, по собственным оценкам, занимал 12,8% продовольственного рынка России. Общая выручка в первом полугодии 2023 года составила 1,2 трлн руб. — на 8,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Чистая прибыль выросла на 16,5%, до 37,3 млрд руб.

Кому принадлежит «Магнит» Сеть магазинов «Магнит» основал в 1994 году бизнесмен Сергей Галицкий. Сначала «Магнит» был дистрибьютором бытовой химии, а первые магазины розничной сети открылись в 1998 году. В 2018-м Галицкий продал 29,1% акций структурам ВТБ, которые, в течение последующих нескольких лет, постепенно продавали свой пакет инвестиционной Marathon Group. На конец 2022 года 66,8% акций ретейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% — у менеджмента компании. С лета 2023-го «Магнит» реализует программу выкупа акций у иностранных инвесторов.

У «Магнита» работает собственная доставка, но электронная коммерция пока приносит небольшую долю продаж: во втором квартале общий онлайн оборот товаров составил 8,3 млрд руб. К онлайн-доставке подключено 11,7 тыс. магазинов, а основная часть выручки от электронной коммерции генерируется за пределами Москвы и Петербурга. В 2021 году «Магнит» анонсировал увеличение доли онлайн-продаж в общем обороте до 5% к 2025 году. Согласно операционным результатам X5 Group за третий квартал 2023 года, доля цифровых бизнесов компании (включает сервисы Vprok.ru, экспресс-доставку, 5Post и «Много Лосося») составила 3,7% (или 29,2 млрд руб.) от общей чистой выручки.

По словам представителя «Магнита», на базе нового актива ретейлер намерен запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Он уточнил, что география и число пунктов выдачи будут «кратно увеличены» по сравнению с тем, что есть у KazanExpress за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнита». Также ретейлер намерен развивать товарные категории и привлекать новых продавцов на площадку.

По словам источника РБК, близкого к сделке, покупка готового маркетплейса ускорит выход компании в этот сегмент на два-четыре года. Кроме того, затраты на приобретение актива ниже по сравнению с суммой на запуск площадки с нуля. Он отметил, что экономия времени и инвестиций происходит за счет получения готовых технологий и инфраструктуры, которые у KazanExpress хорошо развиты и позволят сразу интегрировать SKU «Магнита» на площадке. Интерес «Магнита» к сегменту маркетплейсов в целом он объясняет тем, что его доля на рынке стремительно растет и по некоторым категориям, например, косметики, уже достигает 50%. Кроме того, это позволит компании, которая сейчас представлена преимущественно в офлайне, стать омниканальной, то есть развивать и взаимно интегрировать в единую систему оба канала продаж.

В ближайших планах «Магнита» — вывод маркетплейса на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а затем — расширение на всю географию ретейлера, рассказал собеседник. Он утверждает, что «Магнит» пока не ставит перед собой план обогнать крупнейшие маркетплейсы, отмечая, что «Магнит Маркет» будет принципиально от них отличаться за счет интеграции продуктовой розницы с товарами, уже представленными на KazanExpress.

Представитель «Магнита» отказался комментировать эту информацию.

По данным «INFOLine-Аналитики», оборот розничной торговли в 2022 году составил 42,57 трлн руб., на долю e-commerce пришлось 13,4%. По итогам 2023 года показатели могут вырасти до 46,5-47 трлн руб. и 17,4% соответственно. Рынок онлайн-продаж начал существенно ускорять темпы роста в 2020 году, по итогам которого динамика составила 43,6%. В 2023 году оборот e-commerce может вырасти на 45% по сравнению с прошлым годом, до 8,1 трлн руб. Наиболее высокий уровень проникновения онлайн в непродовольственных товарах — в 2022 году 23,5%, а по итогам 2023 года этот показатель вырастет до 29,7%.

Оборот KazanExpress в первом полугодии 2023 года составил 9,2 млрд руб. — на 7,4% больше, чем годом ранее. Для сравнения, оборот Wildberries и Ozon за тот же период составил — 991,8 и 636 млрд руб. соответственно. Доля KazanExpress на рынке маркетплейсов достигла 0,3%, тогда как у крупнейших игроков она 28,6% и 18,4%. Несмотря на невысокую долю рынка, за счет интеграции с «Магнитом» маркетплейс приобретет существенный потенциал роста и по количеству пунктов выдачи заказов сможет стать сразу третьим игроком рынка (лидеры — Wildberries и Ozon. — РБК), отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сумма сделки, по его оценке, может составить около 10 млрд руб., и это значительно меньше, чем «Магнит» мог потратить, создавая маркетплейс с нуля.