VK списала ₽9,9 млрд из-за обесценивания доли «AliExpress Россия»

VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения доли в «AliExpress Россия» на фоне экономической неопределенности. Холдинг также не исключил сбои из-за нехватки оборудования, утечки данных и трудности с наймом персонала

Фото: Андрей Любимов / РБК

Холдинг VK (бывший Mail.ru Group) списал 9,9 млрд руб. из-за обесценения доли в «AliExpress Россия» из-за экономической неопределенности, которая влияет на рынок электронной коммерции. Об этом говорится в отчете VK по МСФО за первый квартал. Совместное предприятие «AliExpress Россия» было создано китайской Alibaba Group (владеет 47,8%), VK (15%), USM International (24,3%) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, 12,8%).

Также VK признал убыток в размере почти 3 млрд руб. от частичного обесценения инвестиций в совместное предприятие со «Сбером» «О2О Холдинг» из-за прекращения участия в сервисе такси «Ситимобил». Предполагалось, что «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля из-за того, что его инвесторы посчитали невозможным дальнейшие вложения в убыточную компанию, но вместо этого владелец «Таксовичкоф» и ряда других сервисов, компания People & People объявила, что купит технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Предполагается, что сделка закроется во втором квартале, ее сумма не раскрывается. Покупающая сторона уже объявила, что намерена сохранить бренд «Ситимобил».

Скорректированная выручка выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,9 млрд руб. Основная часть пришлась на интернет рекламу (11 млрд руб., +6%) и игры (10 млрд руб., +6%). Скорректированный показатель EBITDA компании сократился на 51%, до 2,96 млрд руб. Совокупный скорректированный чистый убыток увеличился более чем в семь раз, до 7,3 млрд руб. На этот показатель повлияли результаты «дочек» и совместных предприятий, в которых участвует VK. В частности, общий скорректированный чистый убыток О2О вырос в 1,5 раза и составил 5,1 млрд руб., у «AliExpress Россия» — в 1,7 раза, до 828 млн руб.

В среду, 27 апреля, свой отчет за первый квартал представил «Яндекс». Выручка этой компании за первый квартал выросла на 45%, до 106 млрд руб., скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд руб.

О каких рисках предупредил VK

В отчете VK отмечается, что после начала военной операции на Украине с 3 марта были приостановлены торги ее расписками на Лондонской фондовой бирже. Поскольку приостановка длилась более 10 дней подряд, владельцы конвертируемых облигаций компании на $400 млн получили право предъявить их к досрочному погашению. VK ведет предварительные переговоры с держателями облигаций, направленные на согласование возможных альтернатив, говорится в отчете.

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Также VK указала, что санкции, введенные зарубежными странами в связи с военной операцией, а также геополитическая ситуация могут иметь серьезные экономические и финансовые последствия как на региональном, так и на глобальном уровне. Любые контрмеры, принятые российским правительством в ответ на такие санкции, будут негативно воздействовать на российскую экономику и финансовые рынки. Если все российские банки будут отключены от системы SWIFT, у VK могут возникнуть трудности с проведением платежей за рубеж. Кроме того, VK необходимы серверы и другое оборудование, а также возможность размещать свои приложения в магазинах для платформ iOS и Android. Санкции среди прочего осложнили импорт в России высокотехнологичной продукции, а владельцы мобильных операционных систем начали удалять из своих магазинов приложения банков, попавших под санкции.

Предоставление услуг может быть ограничено или прервано, если инфраструктура в России не сможет поддерживать возросший спрос, отмечает VK. «Сбои сети или электропитания могут привести к потере данных и сокращению числа пользователей, что может иметь существенные последствия», — уточняется в отчете. 25 апреля стало известно, что VK попросила Минцифры помочь закупить «десятки тысяч серверов»; компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, которая нужна для обеспечения текущей работы сервисов и для масштабирования ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, VK указала в отчете, что владеет личными данными пользователей. Компания защищает их, но, если данные станут доступны третьим лицам в результате хакерских атак, пользователи VK могут подать в суд. Например, 14 апреля клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из-за утечки утечки информации об их заказах.

Еще один риск, о котором предупреждает VK, состоит в трудностях найма, мотивации и удержания высококвалифицированных специалистов.