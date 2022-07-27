Компания Джека Ma раскрыла последние инвестиции в «AliExpress Россия»

Летом прошлого года акционеры «AliExpress Россия» дополнительно инвестировали в СП: вклад китайской Alibaba Group, как стало известно сейчас из ее отчетности, составил $192 млн

Сотрудники склада Aliexpress (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В августе 2021 года китайская Alibaba Group профинансировала инвестиционный раунд совместного предприятия «AliExpress Россия» на $192 млн, сообщила компания в отчетности за финансовый год, завершившийся 31 марта 2022 года. В рамках сделки экономическая доля компании осталась примерно на уровне 48%. Из документа также следует, что в дополнительном раунде финансирования участвовали также и другие владельцы российского маркетплейса.

Совместное предприятие «AliExpress Россия» было создано в 2019 году на базе активов основанной Джеком Ма Alibaba Group, чья экономическая доля, по последним доступным данным, составляет 47,8%. Текущими акционерами СП также являются VK (15%), USM International (24,3%) и Российский фонд прямых инвестиций (12,8%).

Ранее холдинг VK раскрывал, что в рамках этого раунда в обмен на дополнительные акции вложит в совместное предприятие $60,3 млн. Принять в нем участие в инвестиционном раунде планировал и холдинг Алишера Усманова USM, но размер своих вложений он не называл.

РБК обратился c запросом в USM и РФПИ.

В 2021 календарном году товарооборот «AliExpress Россия» вырос год к году на 46%, до 306 млрд руб. Доля локального бизнеса, то есть продаж российских компаний и предпринимателей, составила 36%. Однако компания остается убыточной: как указано в отчетности VK, в 2021 году убыток маркетплейса вырос до 4,4 млрд руб. при выручке почти 36 млрд руб.

По размеру товарооборота «AliExpress Россия» занимает только третье место среди популярных в стране маркетплейсов. В третьем квартале 2021 года Ozon впервые обошел «AliExpress Россия» по общему товарообороту. По итогам 2021 года этот показатель у Ozon достиг 445 млрд руб., у лидера рынка Wildberries — 844 млрд руб.

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В своей отчетности китайская Alibaba Group, упоминая про спецоперацию на Украине, указала, что ряд партнеров, частных лиц и компаний, в которые инвестирует группа, попали под санкции или ограничение экспорта. В феврале основатель холдинга USM Алишер Усманов попал под санкции ЕС, тогда же США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева. Alibaba Group оценивает низкой вероятность распространения санкций на себя или на «AliExpress Россия», она не исключает такого развития событий.