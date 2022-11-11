Музыка и развлечения на YouTube интересовали россиян больше политики

Социально-политический контент интересует только небольшое число российских пользователей YouTube: на его долю в октябре пришлось всего 8% поисковых запросов на площадке. Новости политики чаще смотрят на ТВ или читают в «Телеграм»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В октябре 2022 года доля поисковых запросов социально-политического контента, который российские пользователи искали на YouTube, составила всего 8%. Такие подсчеты предоставили РБК в исследовательской компании Mediascope. Наиболее популярными поисковыми запросами россиян на американском видеохостинге стали музыка (на долю этой категории пришлось 19% поисковых запросов), развлечения (18%), детский контент (12%), видеоигры (11%) и сериалы (9%). Абсолютные цифры в компании не приводят.

Как считали Аналитики Mediascope изучили запросы российских пользователей старше 12 лет в поисковой строке YouTube на десктопных и мобильных устройствах. Процент поисковых запросов рассчитан на основе топ-30 тыс. запросов, проанализированных по темам и категориям.

На просмотр видеоконтента, по данным Mediascope, приходится 18% всего времени, которое российские пользователи в октябре 2022 года проводили в интернете. Из них 15% пришлось на использование YouTube. Для сравнения: в социальных сетях пользователи проводят 20% своего времени онлайн, а в мессенджерах — 16% (из них 6% аудитория проводит в «Телеграме»). В целом 81% населения посещают соцсети, «Телеграм» или YouTube хотя бы раз в месяц, 71% делают это ежедневно, оценивают аналитики.

Как менялись поисковые запросы россиян на YouTube в течение года и какой тренд наблюдается на других платформах — в обзоре РБК.

Как менялся интерес к политическому контенту

В январе 2022 года социально-политический контент на YouTube среди российских пользователей не входил в топ-5 наиболее востребованных категорий. Тогда на него, по данным Mediascope, приходилось всего 4% поисковых запросов. Резкий скачок произошел в феврале на фоне начала специальной военной операции России на Украине — тогда доля запросов политических видео на хостинге выросла на 4 п.п., до 8%. А в марте по этой категории запросов произошел почти двукратный рост — до 15%.

Однако уже в апреле интерес российской аудитории YouTube к поиску социально-политического контента на видеохостинге сократился: на его долю приходилось 11% запросов. В июне—июле доля поисковых запросов этой категории упала до 6%, а в августе она опустилась почти до январских показателей — всего 5%.

Вторая волна роста спроса на социально-политический контент YouTube произошла в сентябре на фоне объявления в России частичной мобилизации. Однако в этот раз рост поисковых запросов этой категории был почти в 1,5 раза ниже, чем в марте, — 9%. К октябрю интерес вновь пошел на спад — доля поисковых запросов упала до 8%.

Наиболее частыми темами поиска в социально-политической категории в октябре 2022 года стали «Новости» (1,7%, учитываются только мобильные устройства), «Владимир Путин» (1%) и «СВО» (0,8%). По 0,5% также пришлось на темы «Взрыв Крымского моста», «Анатолий Шарий» (украинский видеоблогер, критик российской оппозиции), «Ай, как просто» (канал блогера Стаса Васильева) и «ЧВК Вагнер».

Политический контент россияне смотрят на ТВ После начала спецоперации на Украине существенно вырос интерес к социально-политическому контенту у аудитории телеканалов. Те, в свою очередь, нарастили объемы информационного вещания, отказавшись от развлекательных передач. В новом осеннем телесезоне «Первый канал» и «Россия 1» начали частично возвращать в эфир сериалы и программы, не связанные с политической повесткой, но в основном они выходят в пятницу вечером и по выходным. Усиление информационного вещания отразилось на аудиторных показателях каналов. У «России 1», например, резкий рост пришелся на март: доля аудитории старше четырех лет в городах с населением больше 100 тыс. человек выросла до 15,9 против 14,3% месяцем ранее. Максимальный показатель — 16,2% — пришелся на июнь. К августу доля аудитории «Россия 1» составляла 15,6% (для сравнения: за аналогичный месяц 2021-го этот показатель составлял лишь 11,9%). Однако у «Первого канала», также нарастившего долю информационного вещания на фоне спецоперации, динамика была обратная. Если в феврале доля аудитории вещателя составляла 11,3%, то в марте она сократилась до 10,8%, а в апреле — до 9,8%. К июню этот показатель «Первого канала» вовсе достиг 8,4%, из-за чего вещатель уступил второе место в рейтинге НТВ, на который пришлось 8,7%.

Что ищут россияне на YouTube

Наиболее популярная категория поисковых запросов россиян на YouTube — «Музыка», на которую приходятся 19% проанализированных Mediascope запросов. В топе поиска по этой теме в октябре были просто «музыка» (3,2% искавших, данные только по мобильным устройствам), «песни» (2,4%), а также исполнители Shaman, записавший песню «Я русский» (1,3%), и Моргенштерн, признанный Минюстом иноагентом (1%).

На втором месте по популярности находится категория «Развлечения»: в октябре на нее пришлось 18% запросов. До начала спецоперации этот показатель был выше: в январе 2022 года он достигал 21%. Здесь наиболее востребованным по охвату стал белорусский видеоблогер Влад А4 (4% от всех россиян, кто что-либо искал на YouTube в октябре), российский блогер и музыкант Дима Масленников (2,3%), а также так называемая категория ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция), объединяющая целую группу видео, направленных на создание у смотрящего чувства удовлетворения (1,2%).

В занимающей третье место по популярности категории тем поиска «Детское» в топ-3 входят просто «мультфильмы» (5,4%), «Маша и медведь» (2,5%) и «Синий трактор» (2,4%). Аналогичный топ для категории «Видеоигры» составляют Kuplinov (YouTube-канал видеоблогера Дмитрия Куплинова, публикующего стримы, то есть процесс прохождения различных видеоигр (2%)), игра Minecraft (2%) и блогер Edison PTS (0,8%).

Mediascope также проанализировал охват тем поиска на YouTube в зависимости от возрастной категории. Так, «Мультфильмы» оказались наиболее популярными среди пользователей от 25 до 34 лет (9%) и от 35 до 44 лет (6%). У молодежи от 18 до 24 лет самая популярная тема поиска — шоу «Пацанки» телеканала «Пятница» (6,7%). Тема «Новости» попала в топ-5 только у аудитории старше 45 лет, заняв 4-е место с охватом 2,3%.

Что предпочитает аудитория «Телеграма» Анализ интересов пользователей «Телеграма», проведенный Mediascope среди пользователей непосредственно мобильного приложения старше 12 лет в период с 4 июля по 9 октября 2022 года, выявил совершенно иные предпочтения по тематике контента. Так, почти у всех возрастных категорий самой востребованной тематикой телеграм-каналов стали «новости». На группу в возрасте от 25 до 34 лет на этот контент приходится 54% из топ-30 самых посещаемых каналов, по 43% — от 35 до 44 и от 45 до 55 лет и 37% — старше 55 лет. Исключением является группа от 12 до 24 лет: в ней доля новостных каналов составляет 30% и уступает развлекательным, на которые приходится 47%. На втором месте во всех возрастных категориях, исключая 12–24 лет, находятся политические каналы. В зависимости от возраста на них приходится от 20 до 37% из топ-30 наиболее читаемых телеграм-каналов. Еще от 10 до 20% составляет доля специализированных телеграм-каналов по теме спецоперации. При этом возрастная группа 12–24 лет ни той, ни другой тематикой не интересуется вообще. Однако только у нее зафиксирован спрос — 17% — на каналы тематики «18+».

Как структуру интересов объясняют эксперты

YouTube изначально задумывался как развлекательная площадка, напоминает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. На него приходится около 35% трафика всех российских операторов. При этом количественно социального и политического контента больше именно в «Телеграме». Кроме того, те, кто потребляет его целенаправленно, зачастую обращаются к государственным телеканалам, а не к интернет-площадкам.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин согласен: YouTube начинался как сервис с преимущественно развлекательным контентом и остается таковым. По мере взросления аудитории сервиса на платформе стали размещать и другой контент, например образовательный и новостной. Причем это, по словам Бырдина, происходит во всем мире: «Россия в данном случае не специфична». Рост потребления политического контента с 4 до 8% — это отражение международной напряженности и событий, начавшихся после 24 февраля, утверждает эксперт.

Если применительно к YouTube аналогичная статистика по поисковым запросам, как утверждает Кусков, наблюдается и в других странах, то традиционными социально-политическими площадками для европейцев и американцев выступают «Твиттер» и «Фейсбук» (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). «Доля пользователей «Телеграма» там в принципе ниже», — резюмирует глава TelecomDaily.