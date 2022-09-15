Mediascope оценил изменение аудитории телеканалов после 24 февраля

После начала военной операции на Украине ведущие российские телеканалы сделали ставку на новости и общественно-политические ток-шоу. Как смена информационной политики отразилась на их аудитории — в материале РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Исследовательская компания Mediascope оценила, как россияне старше 4-х лет в российских городах с население более 100 тыс. человек смотрели телевизор после начала специальной военной операции на Украине.

Как и что смотрели на «России 1»

Доля аудитории в феврале 2022: 14,3%.

Доля аудитории в августе 2022: 15,6%.

Максимальная доля аудитории за полгода: июнь — 16,2%.

Многолетний лидер телевещания, флагманский канал ВГТРК «Россия 1» после начала военной спецоперации на Украине временно отказался от «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым и «Прямого эфира» с Андреем Малаховым, увеличив при этом эфирное время программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой. 3 марта в эфир после двухлетнего перерыва вернулась общественно-политическая программа «Кто против?», которая занимает весь период между выпусками «Вестей», стартующими в 14:00 и 17:00.

Благодаря этому «России 1» удалось еще больше укрепить свои позиции и увеличить разрыв с конкурентами. Если в августе 2021 года доля аудитории телеканала составляла 11,9%, то за тот же месяц 2022-ого — уже 15,6%. Резкий рост «России 1» был зафиксирован в марте в связи со всплеском новостей о спецоперации на Украине. Тогда среднесуточная доля аудитории вещателя поднялась почти на 1,6 п.п. — до 15,9% против 14,3% в феврале 2022-го. К апрелю показатель флагмана ВГТРК незначительно снизился до 15,7%, а максимальный показатель — 16,2% — пришелся на июнь.

В пресс-службе «России 1» комментировать статистику Mediascope отказались.

Кто смотрит самые популярные телеканалы В структуре аудитории «России 1», как свидетельствуют данные Mediascope, доминируют зрители старше 55 лет. На них в августе пришлось 74,9%. Для сравнения, аналогичный показатель НТВ — 69,6%, «Первого» — 66%. Зато зрителей среднего возраста — от 35 до 54 лет — у «России 1» меньше, чем у конкурентов: 19,2%. У НТВ на эту категорию приходятся 23,1%, у «Первого канала» — 25,2%.

Как и что смотрели на НТВ

Доля аудитории в феврале 2022: 8,4%.

Доля аудитории в августе 2022: 8,9%.

Максимальная доля аудитории за полгода: март — 9,1%.

НТВ после начала спецоперации сдвигал программы в сетке вещания и даже снимал с эфира свое флагманской музыкальное телешоу «Маска», но сейчас он комбинирует общественно-политический и развлекательный контент. В эфир стабильно выходят привычные целевой аудитории НТВ криминальные сериалы и детективы. Даже в марте канал продолжал показывать сериалы «Морские дьяволы» и «Порт», а также ток-шоу «ДНК». А в новом сезоне канал запустил новый проект «Аватар».

Максимальный показатель доли аудитории за год у НТВ был зафиксирован в марте — 9,1%: рост по сравнению с февралем составил 0,7 п.п. Доля вещателя в июне 2022 года составила 8,7%. Это на 0,5 п.п. больше, чем за аналогичный период 2021-ого. Такого результата хватило, чтобы в июне опередить «Первый канал», который в этом месяце год к году упал на 2,2 п.п. — до 8,4%. Прежнюю позицию он восстановил в июле, но по итогам августа НТВ опять стал вторым, нарастив долю до 8,9%. У «Первого канала» этот показатель составил 8,8%.

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн объяснил результаты лета «сбалансированной линейкой проектов», комбинирующей новостное вещание, развлекательные программы и сериалы. «В основной аудитории, где учитываются все зрители России, эти цифры еще выше, и НТВ уверенно занимает второе место по результатам всего 2022 года», — заявил Вайнштейн. Он также отметил, что у телеканала растет женская аудитория, и увеличивается присутствие семейных зрителей — сейчас они занимают 66% от всей аудитории канала.

Перестановки в рейтинге телевещателей главный редактор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напрямую связал с новой эфирной сеткой каналов. Людям за несколько месяцев «настолько надоел новостной и политический контент, что они в условиях отсутствия новинок в офлайн-кинотеатрах, повышения цен в ресторанах и так далее стали искать хоть какие-то развлечения» - как следствие, аудитория онлайн-кинотеатров и развлекательный контент на телеканалах стали расти, поясняет собеседник РБК.

Как менялись предпочтения телеканалов у зрителей Впервые за всю историю телеизмерений в России НТВ обогнал «Первый канал» по доле телезрителей старше 4-х лет в марте 2012 года. Тогда он занял первое место в рейтинге с показателем 15,1%. Аналогичный показатель «Первого» составил 14,5%. Лидерство НТВ удерживал большую часть года. Но несмотря на успех, руководство НТВ решило изменить программную политику «на содержательное, но не скучное телевидение». В результате уже по итогам телесезона 2012–2013 годов «Первый канал» вернул лидерство (14,2%), а НТВ опустился на третье место (14%), уступив еще и «России 1» (14,1%). На фоне событий на Украине и в Крыму за сезон с сентября 2013 года по май 2014-ого показатель НТВ сократился до 12,5%, тогда как «Первый канал» вырос до 15,2% (данные по аудитории старше 18 лет). Уступил «Первый канал» лидерство и по итогам 2016 года: по среднегодовой доле его впервые обогнала «Россия 1». «Первый» показал падение доли аудитории с 14,3% до 13,3% в сегменте зрителей старше 18 лет, тогда как флагман ВГТРК вырос с 13,4% до 13,6%. В сегменте зрителей старше 4 лет доля «России 1» составила 12,9%, «Первого» — 12,7%. С тех пор лидерство ежегодно удерживает «Россия 1».

Что и как смотрели на «Первом»

Доля аудитории в феврале 2022: 11,3%.

Доля аудитории в августе 2022: 8,8%.

Максимальная доля аудитории за полгода: февраль — 11,3%.

«Первый канал», как и «Россия 1», с начала спецоперации фактически полностью перешел на новостное и аналитическое вещание. В первую очередь, с эфира были сняты программы «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Пусть говорят». Хронометраж выпусков новостей и программы «Время покажет» был увеличен, появился новый блок — «Информационный канал».

Единственным шоу «Первого канала», на котором новая информационная политика не отразилась, был «Голос. Дети», продолжавший выходить в эфир по пятницам в 22:00. С 15 апреля по пятницам канал возобновил «Поле Чудес». Ведущий шоу Леонид Якубович отсутствие развлечений на телевидении в период спецоперации критиковал и считал, что это создает «серьезный крен в сторону негатива». В июне стало известно о возвращении в субботний эфир шоу «Сегодня вечером», однако уже не с Максимом Галкиным, к тому времени покинувшим Россию и выступившим с критикой военной операции на Украине, а с Николаем Цискаридзе. Позже Цискаридзе рассказывал о поступавшей в его адрес критике из-за смены ведущего шоу. Однако балетмейстер утверждал, что положительных отзывов больше.

Как и «Россия 1», «Первый канал» в новом сезоне продолжит делать упор на общественно-политический контент. Развлекательные программы будут выходить только по пятницам и в выходные. Некоторые популярные шоу, в частности, «Вечерний Ургант», в эфир не вернулись. Однако не для всех причиной была новая информационная политика каналов. Например, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев утверждал, что причиной приостановки проекта стало «закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили товар с Запада, и невозможность переодеть героинь» из-за отсутствия соответствующих размеров, цветов и фасонов.

В феврале доля аудитории «Первого канала» составляла 11,3%, в марте она сократилась до 10,8%, а в апреле — до 9,8%.

Представитель «Первого канала» заявил РБК, что телеканал «на протяжении 20 лет последовательно и аргументированно утверждает, что Mediascope, как и его предшественники, является недостоверной системой, дезинформирующий всех: от рекламодателей до российской власти». «Мы утверждали это, невзирая на лидерство, которое много лет показывала нам эта система. Победы и поражения «по Mediascope» имеют для нас одинаково нулевую ценность», — добавил представитель «Первого».

Как Mediascope считает аудиторию Сбор данных о телепросмотре Mediascope осуществляет с помощью специальных устройств — пиплметров с системой Audio Matching, которые устанавливаются на каждый используемый телевизор в домохозяйстве или на даче. В телеизмерениях на сегодняшний день всего участвует более 9 тыс. домохозяйств. Компания собирает данные по двум панелям: панель в городах с населением более 100 тыс. человек, насчитывающая более 6,7 тыс. домохозяйств;

панель в населенных пунктах размером менее 100 тыс. человек — порядка 2,3 тыс. домохозяйств. Эти данные Mediascope по запросу не предоставляет.

Что и как смотрели на «Пятом канале» и «Рен ТВ»

«Пятый канал»

Доля аудитории в феврале 2022: 5,7%.

Доля аудитории в августе 2022: 6,8%.

Пик за полгода: август — 6,8%.

«Рен ТВ»

Доля аудитории в феврале 2022: 4,5%.

Доля аудитории в августе 2022: 5%.

Пик за полгода: июнь и август — 5%.

«Пятый канал» и «Рен ТВ», входящие в МИЦ «Известия», стали одними из немногих информационно-развлекательных вещателей, практически не поменявших сетку передач после начала спецоперации. Информационные блоки «Известия» остались в программе «Пятого канала» в рамках прежнего расписания, как и «Новости» на «Рен ТВ». Основу эфира «Пятого», как и прежде, составляли детективные и криминальные сериалы и боевики.

Стабильность информационной политики помогла «Пятому каналу» и «Рен ТВ» свести к минимуму и аудиторные колебания: вещатели держат четвертую и пятую строчки по доле. В пресс-службе «Пятого канала» такие результаты объяснили лишь «устойчивым ростом интереса зрителей к контенту канала в целом», воздержавшись от подробностей. РБК направил запрос представителю «Рен ТВ».