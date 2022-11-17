Основатель «Амедиа» заменит Муругова на посту гендиректора СТС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
ГД рассмотрит закон о выборе домашнего провайдера без согласия соседей Недвижимость, 14:10
Совфед предложил пускать провайдеров в дома без общего собрания жильцов Технологии и медиа, 14:04
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 14:03
Путин заменил Винокурову и Сванидзе в СПЧ на Коца и Мельникова Политика, 13:52
Дженнифер Лопес: «Алкоголь и кофеин — главные враги здоровой кожи» Pro, 13:52
Винер назвала «последней каплей» для здоровья Горшкова скандал с Валиевой Спорт, 13:41
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 13:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:40
«Нафтогаз» сообщил о разрушенных при обстреле объектах газодобычи Политика, 13:39
ЦБ раскрыл долю клиентов банков в «красной» зоне Финансы, 13:31
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 13:28
Эрдоган заявил, что зерно из России перед поставкой переработают в Турции Политика, 13:24
Есть ли замена программам Autodesk Pro, 13:24
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 13:18
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Основатель «Амедиа» заменит Муругова на посту гендиректора СТС

Александр Акопов станет новым гендиректором СТС вместо Вячеслава Муругова
Александр Акопов также займет пост заместителя гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. Вячеслав Муругов, продюсировавший на СТС сериалы «Кадетство», «Ранетки», «Кухня», «Воронины» и многие другие, решил покинуть компанию
Вячеслав Муругов
Вячеслав Муругов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Вячеслав Муругов решил покинуть Национальную медиа группу (НМГ), сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе компании. Продюсер был генеральным директором телеканала СТС и холдинга «СТС Медиа» и заместителем генерального директора НМГ по развлекательному вещанию.

Компания выразила признательность Муругову за «многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ». Он работал на СТС с 2005 года, был продюсером и автором идеи сериалов «Кадетство» (2006–2007), «Кремлевские курсанты» (2009–2010), «Ранетки» (2008–2010), «Папины дочки» (2007–2013), «Последний из Магикян» (2013–2015), «Молодежка» (2013–2019), «Лондонград» (2015); продюсером сериалов «Воронины» (2009–2019), «Физика или химия» (2011), «Кухня» (2012–2016), «Маргоша» (2009–2011) и телепередач «Даешь молодежь!», «Это мой ребенок!», «Галилео». До СТС он работал на канале РЕН ТВ и там был одним из соавторов сериалов «Солдаты» и «Студенты».

Источник в НМГ сообщил РБК, что компания будет готова рассмотреть сотрудничество с Муруговым по его новым авторским проектам и не разрывает с ним деловые контакты.

Должности Муругова в НМГ 23 ноября займет Александр Акопов. «В новой роли Александр будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга», — говорится в релизе НМГ.

Акопов — продюсер, телеведущий, основатель компании «Амедиа» и ее стримингового сервиса «Амедиатека», президент фонда «Академия российского телевидения», сопредседатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Он был продюсером нескольких выходивших на СТС сериалов: «Моя прекрасная няня» (2004–2009), «Не родись красивой» (2005–2006), «Закрытая школа» (2011–2012).

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Национальная медиа группа Александр Акопов Вячеслав Муругов СТС
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Ростелеком» и НМГ объединят онлайн-кинотеатры Wink и more.tv
Бизнес
Федор Бондарчук стал генеральным продюсером «НМГ студии»
Общество
В «Сто к одному» нашли нового ведущего после слов Гуревича об Украине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter