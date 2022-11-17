Основатель «Амедиа» заменит Муругова на посту гендиректора СТС

Александр Акопов также займет пост заместителя гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. Вячеслав Муругов, продюсировавший на СТС сериалы «Кадетство», «Ранетки», «Кухня», «Воронины» и многие другие, решил покинуть компанию

Вячеслав Муругов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Вячеслав Муругов решил покинуть Национальную медиа группу (НМГ), сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе компании. Продюсер был генеральным директором телеканала СТС и холдинга «СТС Медиа» и заместителем генерального директора НМГ по развлекательному вещанию.

Компания выразила признательность Муругову за «многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ». Он работал на СТС с 2005 года, был продюсером и автором идеи сериалов «Кадетство» (2006–2007), «Кремлевские курсанты» (2009–2010), «Ранетки» (2008–2010), «Папины дочки» (2007–2013), «Последний из Магикян» (2013–2015), «Молодежка» (2013–2019), «Лондонград» (2015); продюсером сериалов «Воронины» (2009–2019), «Физика или химия» (2011), «Кухня» (2012–2016), «Маргоша» (2009–2011) и телепередач «Даешь молодежь!», «Это мой ребенок!», «Галилео». До СТС он работал на канале РЕН ТВ и там был одним из соавторов сериалов «Солдаты» и «Студенты».

Источник в НМГ сообщил РБК, что компания будет готова рассмотреть сотрудничество с Муруговым по его новым авторским проектам и не разрывает с ним деловые контакты.

Должности Муругова в НМГ 23 ноября займет Александр Акопов. «В новой роли Александр будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга», — говорится в релизе НМГ.

Акопов — продюсер, телеведущий, основатель компании «Амедиа» и ее стримингового сервиса «Амедиатека», президент фонда «Академия российского телевидения», сопредседатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Он был продюсером нескольких выходивших на СТС сериалов: «Моя прекрасная няня» (2004–2009), «Не родись красивой» (2005–2006), «Закрытая школа» (2011–2012).