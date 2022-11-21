Роскомнадзор не уведомлял телеканалы о необходимости глушить слова «война» и «мир»

В Роскомнадзоре заявили, что не просили телеканалы глушить слово «война»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вопросы редакционной политики «относятся к сфере профессиональной самостоятельности редакции». Так в Роскомнадзоре ответили на просьбу РБК прокомментировать заглушку слов «война» и «мир» в музыкальных композициях на телевидении.

В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что при подготовке материалов, касающихся спецоперации на Украине, СМИ обязаны использовать данные, полученные только из официальных российских источников.

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил ТАСС, что ведомство не имеет отношения к заглушке слов «война» и «мир». «Мы иногда проводим профилактические мероприятия, но не в данном случае. У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ — они относятся к мату», — сказал Субботин.

Ранее телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «война» и мир» в кавер-версии песни «Все решено» группы «Гости из будущего», которую пела исполнительница Zivert в передаче «Битва поколений». Кроме того, на телеканале ТНТ в шоу «Новые танцы» было заглушено слово «война» в песне «Как не быть молоком» исполнителя Синекдоха Монток.