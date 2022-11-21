В Роскомнадзоре заявили, что не просили телеканалы глушить слово «война»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
В Думе решили уточнить перечень заграничных операций для контрактников Политика, 18:41
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн второго игрового дня Спорт, 18:35
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 18:31
Токен Solana обвалился на 62% с начала месяца. Причины и перспективы Крипто, 18:26
Генсек НАТО перепутал Россию и Украину Политика, 18:23
Bloomberg узнал о планах Киева повысить плату за транзит российской нефти Экономика, 18:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сборная Англии забила Ирану шесть мячей в игре с 24 добавленными минутами Спорт, 18:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 18:08
НАТО связало приемлемые условия на переговорах с военной поддержкой Киева Политика, 18:07
В Роскомнадзоре заявили, что не просили телеканалы глушить слово «война» Политика, 18:07
Футболисты сборной Ирана не стали петь гимн, поддержав жертв протестов Спорт, 18:00
Путин обвинил западные страны в дисбалансе на рынке продовольствия Политика, 17:59
Сбербанк подал иски из-за утраты контроля над европейскими «дочками» Финансы, 17:58
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Роскомнадзоре заявили, что не просили телеканалы глушить слово «война»

Роскомнадзор не уведомлял телеканалы о необходимости глушить слова «война» и «мир»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вопросы редакционной политики «относятся к сфере профессиональной самостоятельности редакции». Так в Роскомнадзоре ответили на просьбу РБК прокомментировать заглушку слов «война» и «мир» в музыкальных композициях на телевидении.

В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что при подготовке материалов, касающихся спецоперации на Украине, СМИ обязаны использовать данные, полученные только из официальных российских источников.

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил ТАСС, что ведомство не имеет отношения к заглушке слов «война» и «мир». «Мы иногда проводим профилактические мероприятия, но не в данном случае. У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ — они относятся к мату», — сказал Субботин.

Ранее телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «война» и мир» в кавер-версии песни «Все решено» группы «Гости из будущего», которую пела исполнительница Zivert в передаче «Битва поколений». Кроме того, на телеканале ТНТ в шоу «Новые танцы» было заглушено слово «война» в песне «Как не быть молоком» исполнителя Синекдоха Монток.

Теги
Муз-ТВ Роскомнадзор ТНТ новости
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты»
Технологии и медиа
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Служба поддержки»
Технологии и медиа
Роскомнадзор назвал причину блокировки сервиса SoundCloud
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter