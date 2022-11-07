«Первый канал» выиграл суд против Google

Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать доступ к «Первому каналу», «Вечернему Урганту» и «Минуте славы». Аналогичного решения ранее добились и другие российские вещатели

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«Первый канал» выиграл суд с американской корпорацией Google из-за блокировки доступа к YouTube-каналам вещателя. Соответствующее решение об удовлетворении иска было опубликовано в картотеке арбитражных дел 5 ноября.

Арбитражный суд Москвы, как следует из мотивировочной части решения, признал незаконным прекращение доступа пользователей YouTube к просмотру канала «Первый канал», а также проектов вещателя, среди которых «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и др. Теперь Google обязана восстановить возможность просмотра контента этих каналов.

Корпорация должна выполнить решение суда в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу. В противном случае с головной Google LLC, а также с ирландской Google Ireland Limited и российского юрлица ООО «Гугл» будет взыскана судебная неустойка в общем размере 100 тыс. руб. «за каждый день неисполнения судебного акта» начиная с шестого дня с даты вступления в силу и до фактического исполнения («с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза»).

РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала» и Google.

«Первый канал» обратился в суд в мае, после того как в марте YouTube заблокировал 54 канала российских СМИ. В их числе были «Первый канал», РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», «Русское радио», «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, «РИА Новости», «Спас». Роскомнадзор требовал от Google перестать ограничивать российские СМИ на YouTube, пригрозив корпорации двумя административными протоколами по ст. 13.41 КоАП, которая предусматривает штраф до 8 млн руб. При повторном нарушении размер штрафа может вырасти до 20% годовой выручки.

При этом российское юрлицо Google, которое занималось агрегацией платежей за рекламу, еще в мае начало процесс банкротства из-за невозможности исполнения денежных обязательств. Ранее, в декабре, суд назначил Google оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. за то, что та не удалила запрещенный в России контент. А в минувшем мае российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

«Первый канал» не первый российский вещатель, который выиграл суд с Google в этом году из-за блокировок и ограничений на YouTube. Так, 4 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск учредителя телеканала RT — автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам вещателя (речь шла о 27 каналах). Впрочем, решение суда пока не выполнено: доступ к этим каналам на YouTube до сих пор заблокирован.

Кроме того, 14 октября был удовлетворен аналогичный иск ВГТРК. Из всех перечисленных в решении Арбитражного суда Москвы каналов сейчас на YouTube доступен только телеканал «Культура». При этом суд также наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании Google на общую сумму 500 млн руб. Активы корпорации на аналогичную сумму были также арестованы по искам компании «ГПМ Развлекательное телевидение» (входит в холдинг «Газпром-Медиа»), телекомпании НТВ, АО «Телеканал 360», канала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости».