Приставы решили принудительно взыскать с Google больше ₽7 млрд штрафа

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Российские приставы открыли исполнительное производство против Google LLC из-за невыплаты штрафа в 7,2 млрд руб, следует из данных реестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

ФССП открыла дело 29 апреля после того, как 18 марта суд назначил штраф в размере 7 221 916 235 руб. за административное правонарушение.

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24 декабря суд назначил Google штраф за отказ удалять информацию, которая запрещена в России. Речь шла о повторном нарушении и суд мог назначить оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествовавший году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн руб (ч. 5 ст. 13.41 Кодекса административных правонарушений).

Представители Роскомнадзора говорили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалял материалы экстремистских и террористических организаций. Ведомство заявляло, что контент был направлен на разжигание религиозной розни, оскорбление чувств верующих, «раскол государства», содержал пропаганду наркотиков, демонстрировал места реализации самодельного оружия, опасное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии) и другое.

Google подала апелляцию, но 28 февраля Таганский районный суд признал назначение штрафа законным, передавал ТАСС.