Глава Минцифры исключил закрытие YouTube

Власти по-прежнему не собираются запрещать YouTube, заявил Максут Шадаев

В России не собираются запрещать видеохостинг YouTube, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, его слова приводятся в телеграм-канале Минцифры.

«У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», — сказал он на встрече с региональными журналистами.

О том, что власти не планируют закрывать YouTube, глава Минцифры заявлял еще в середине мая. «Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — говорил он. У России должен быть «конкурентоспособный аналог». Шадаев счел запрет YouTube крайним средством, «если только это не переходит определенную грань, когда возможности по доступу к этой аудитории используются, чтобы навязывать информационную повестку, которая враждебна для нашей страны».

Сам видеосервис в конце мая также заявлял, что не собирается уходить из России. «Причина, по которой мы еще работаем в России: мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — отмечала гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки.

В начале мая Роскомнадзор запретил рекламу Google (ей принадлежит YouTube) и его информационных ресурсов, а также обязал поисковые системы размещать пометку, что компания нарушает российские законы. Ведомство называло YouTube «одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

Кроме того, видеохостинг после начала военных действий на Украине начал блокировать аккаунты или контент Russia Today, Sputnik, телеканалов «Россия 24», «Звезда», РБК, НТВ и других.