Google заблокировал каналы Совета Федерации на YouTube

Компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube, где они существовали более 8 лет, сообщила пресс-служба Совфеда в телеграм-канале.

«Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления», — говорится в сообщении.

У каналов было более 200 тыс. подписчиков, там было опубликовано более 20 тыс. видеороликов, уточнили в пресс-службе.

«Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — цитирует СФ сообщение от Google.

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