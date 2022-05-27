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«Первый канал» подал в суд на Google

Предмет и основания иска пока не указаны. В марте YouTube (принадлежит Google) заблокировал 54 канала российских СМИ, включая «Первый канал»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Первый канал» подал иск в арбитражный суд Москвы к головной американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл», следует из картотеки дел.

Предмет и основания иска в материалах суда пока не уточняются.

«Первый канал» не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в Роскомнадзор.

В конце февраля Google запретил российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах, после чего заблокировал каналы RT и Sputnik в Европе.

В марте YouTube (принадлежит Google) заблокировал 54 канала российских СМИ, в том числе «Первый канал», РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», «Русское радио», «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, «РИА Новости», «Спас».

Google объяснила намерение обанкротить российскую «дочку»
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Роскомнадзор 1 апреля потребовал от Google перестать ограничивать российские СМИ на YouTube, пригрозив компании двумя административными протоколами по ст. 13.41 КоАП, которая предусматривает штраф до 8 млн руб. При повторном нарушении размер штрафа может вырасти до 20% годовой выручки.

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YouTube 16 апреля заблокировал каналы региональных филиалов ВГТРК — «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики» — без объяснения причин.

На следующий день Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google снять все ограничения с YouTube-каналов российских региональных филиалов ВГТРК. В ведомстве указали, что ограничительные меры «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

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