«Первый канал» подал в суд на Google

Предмет и основания иска пока не указаны. В марте YouTube (принадлежит Google) заблокировал 54 канала российских СМИ, включая «Первый канал»

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Первый канал» подал иск в арбитражный суд Москвы к головной американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл», следует из картотеки дел.

Предмет и основания иска в материалах суда пока не уточняются.

«Первый канал» не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в Роскомнадзор.

В конце февраля Google запретил российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах, после чего заблокировал каналы RT и Sputnik в Европе.

В марте YouTube (принадлежит Google) заблокировал 54 канала российских СМИ, в том числе «Первый канал», РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», «Русское радио», «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, «РИА Новости», «Спас».

Роскомнадзор 1 апреля потребовал от Google перестать ограничивать российские СМИ на YouTube, пригрозив компании двумя административными протоколами по ст. 13.41 КоАП, которая предусматривает штраф до 8 млн руб. При повторном нарушении размер штрафа может вырасти до 20% годовой выручки.

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YouTube 16 апреля заблокировал каналы региональных филиалов ВГТРК — «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики» — без объяснения причин.

На следующий день Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google снять все ограничения с YouTube-каналов российских региональных филиалов ВГТРК. В ведомстве указали, что ограничительные меры «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».