Российская «дочка» Google начала процесс банкротства

Российская «дочка» Google заявила, что предвидит свое банкроство и невозможность исполнения денежных обязательств. В прошлом году суд обязал компанию выплатить оборотный штраф 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенной информации

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Российское подразделение Google — «ООО «Гугл» — начало процесс банкротства, следует из уведомления в федеральном реестре юридически значимых сведений.

В сообщении говорится, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок» и намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства.

В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. В мае российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

Кроме того, в отношении российской «дочки» Google инициировано несколько исков в арбитражном суде, в которых истцами выступают российские СМИ, аккаунты которых на YouTube были заблокированы.

Российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — агрегировало платежи за рекламу. По итогам 2021 года выручка компании составила 134,3 млрд руб., а чистый убыток — 26,4 млрд руб., следует из данных СПАРК. Кроме указанных средств Google получала платежи от российских клиентов и пользователей через иностранные юрлица. Исходя из размера оборотного штрафа, который назначил Google российский суд в конце прошлого года, в 2020 году общая выручка компании в России могла достичь 144 млрд руб., тогда как ООО «Гугл» заработала за тот год 85 млрд руб.