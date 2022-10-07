Франция оказалась главным зарубежным рынком для российского кино

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 58,24 (+0,18) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 60,25 (+0,85) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Какие меры поддержки энергетики предлагают банки РБК+, 10:14
Власти обсудят новую программу по замене электротранспорта на ₽500 млрд Бизнес, 10:08
ЕС направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана Политика, 10:05
Власти Херсонской области обвинили ВСУ в расстреле 16 мирных жителей Политика, 10:00
Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Pro, 09:57
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 09:53
Переориентация на внутренний рынок: новые реалии мебельной отрасли России Национальные проекты, 09:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Один человек погиб во время беспорядков на футбольном матче в Аргентине Спорт, 09:37
Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России Pro, 09:37
Лукашенко назвал Путина «истинным лидером великой державы» Политика, 09:32
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 09:30
Число погибших при ударе по автобусу в Херсонской области выросло до пяти Политика, 09:15
Каменные истуканы на острове Пасхи пострадали от лесного пожара Общество, 09:12
Станет ли крах Credit Suisse началом мирового кризиса — The Economist Pro, 09:10
Технологии и медиа ,  
0 

Франция оказалась главным зарубежным рынком для российского кино

Франция оказалась главным зарубежным рынком для российского кино с начала 2022 года
Российские фильмы по итогам шести месяцев 2022 года заработали во Франции $660 тыс., но общие сборы отечественного кино за рубежом рухнули на две трети. Переход на новые рынки потребует времени и адаптации, признали в Минкультуры
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Франция оказалась основным иностранным рынком для российского кино по итогам первых шести месяцев 2022 года. Это следует из подсчетов отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», которое оценило сборы отечественных фильмов в прокате за пределами России и стран СНГ в первом полугодии этого года (результаты расчетов есть у РБК).

В январе—июне общие сборы российских фильмов во Франции составили $659,5 тыс. По сравнению с началом года первая четверка стран, принесших российскому кино самый большой объем выручки, не изменилась.

Но общие сборы отечественного кино за рубежом в первой половине года упали. Сколько заработал российский кинематограф на международных рынках после начала военной спецоперации на Украине и какие фильмы больше всего заинтересовали иностранных зрителей — в обзоре РБК.

Как смотрели российское кино за рубежом

За первое полугодие 2022 года в зарубежный прокат вышла 41 российская картина. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года иностранные зрители увидели почти столько же фильмов российского производства — 46. Самым кассовым российским проектом за пределами домашнего рынка в 2022 году стал хоррор «Ряд 19» (он собрал $1,5 млн).

Но, несмотря на незначительную разницу по количеству контента, сборы российского кино за рубежом снижаются. За январь—июнь 2022 года отечественные фильмы собрали в зарубежном прокате $4,3 млн — отставание по сравнению с первым полугодием прошлого года составило 63,9%. Доля международной кассы от выручки отечественного контента на родине снизилась почти в два раза: если за первые шесть месяцев 2021 года она составляла 10%, то по итогам аналогичного периода 2022-го — всего 5,1%.

Читайте на РБК Pro
Фото: Stefan Postles / Getty Images Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык Фото: John Medina / Getty Images «Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании Фото: Shutterstock Как резкое укрепление доллара отразится на глобальных корпорациях Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Фото: Vivek Prakash / Reuters Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Фото: Shutterstock «Стресслаксация»: почему отдых не помогает снять тревогу — Fast Company Шесть вопросов, которые возникли после введения маркировки рекламы

Заметное падение сборов отечественного кино за пределами России и стран СНГ произошло во втором квартале года, когда на Украине уже шла российская военная спецоперация. Если в январе—марте 2022 года российские фильмы заработали в зарубежном прокате $3,6 млн, то по итогам апреля—июня сборы упали на 81%, до $0,7 млн.

Помимо Франции в пятерку главных зарубежных рынков для российского кино по итогам полугодия вошли Мексика (сборы составили $544 тыс.), а также со значительным отставанием — Перу ($297 тыс.). На четвертом месте по сборам была Германия, а замыкала пятерку Колумбия, потеснившая занимавший это место в начале года Китай. Вхождение Колумбии в пятерку лидеров «Бюллетень кинопрокатчика» связывает с выходом в этой стране хоррора «Тварь» Ольги Городецкой, заработавшего здесь $76 тыс. — больше половины всех сборов по этой стране. Занявший шестое место Китай на прокате российского кино заработал $178 тыс.

В рейтинге стран «Бюллетеня кинопрокатчика» по показателю международных сборов локального контента Россия со сборами $4,3 млн по итогам полугодия заняла восьмое место (в подсчетах учитывались только те фильмы, в которых страна является единственным или главным создателем, при этом картины из США в рейтинге не учитывались). Российский контент уступил китайскому (разрыв в сумме сборов составил $229 тыс.), но по-прежнему опережал австралийские релизы, хотя разрыв и сократился до $1,1 млн (в конце марта он составлял $1,4 млн). На первом месте по международным сборам находятся кино из Японии ($127,5 млн), далее следуют Великобритания (124,4 млн) и с почти трехкратным отставанием Франция ($43 млн).

Какие российские фильмы смотрели за границей

1. «Ряд 19», режиссер Александр Бабаев. В центре сюжета — пережившая в детстве авиакатастрофу психолог Екатерина. Вместе со своей дочерью она вновь оказывается в самолете на ночном рейсе. Внезапно на борту начинают происходить странные события, а пассажиры один за другим гибнут при странных обстоятельствах.

Прокат на 20 зарубежных территориях.

Сборы в 2022 году: $1,5 млн.

2. «Уроки фарси», режиссер Вадим Перельман. Действие этой военно-драматической картины происходит во время Второй мировой войны. Главный герой — бельгийский еврей — попадает в нацистский концлагерь. В попытках выжить он выдает себя за перса и принимается обучать немецкого офицера выдуманному языку, который он выдает за фарси.

Прокат на 12 зарубежных территориях.

Сборы в 2022 году: $478 тыс.

3. «Бука. Мое любимое чудовище», режиссеры Виктор Глухушин и Максим Волков. По сюжету мультфильма принцесса Варвара сбегает из дворца и отправляется на поиски принца. По дороге через лес она попадает в плен разбойника Буки. Но в силу своего характера Варвара начинает устанавливать в лесу свои порядки.

Прокат на 14 зарубежных территориях.

Сборы в 2022 году: $423 тыс.

4. «Пиноккио. Правдивая история», режиссер Василий Ровенский. В основу сюжета легла книга Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Деревянная кукла Пиноккио, умеющая говорить и двигаться, решает присоединиться к труппе странствующего цирка. Там Пиноккио влюбляется в приемную дочь владельца цирка и отправляется на поиски колдуньи, которая могла бы превратить его в человека.

Прокат на трех зарубежных территориях.

Сборы в 2022 году: $202 тыс.

5. Серия «Большой балет». Проект-конкурс, в основе которого — соревнование лучших танцоров балета.

Всего восемь релизов с учетом доработок.

Сборы: $186 тыс.

Что говорят участники рынка об интересе к российскому кино

Выход Франции в лидеры по зарубежным сборам российского контента носит прецедентный, а не системный характер, убежден кинопродюсер Георгий Малков (известен по криминальной драме «Пирамммида» и сиквелу «Служебного романа»). «Это в принципе нулевой для нас рынок, поэтому хватило одного успешного кейса», — утверждает Малков.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», больше 71% сборов во Франции действительно были обеспечены одним фильмом — «Уроки фарси». По подсчетам американской компании Comscore, которые приводит «Бюллетень», фильм, который стартовал во французском прокате 19 января 2022 года, заработал в этой стране почти $470 тыс.

Россия не входит в список крупнейших киноэкспортеров, а положительная динамика последних лет была связана с целенаправленными усилиями по продвижению отечественного контента, в первую очередь со стороны «Роскино», убежден главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. В Европе российское кино после начала военной спецоперации на Украине, по словам эксперта, «поставили на паузу». «Но традиции сломать нелегко: европейцы от нашего кино быстро не отвыкнут», — считает Сафронов.

Переход на новые рынки потребует определенного времени и адаптации, признают в Минкультуры. Основные усилия по продвижению российского контента на международные рынки сейчас сконцентрированы на странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, а также странах СНГ, рассказал РБК представитель министерства. Для стран Латинской Америки «традиционно популярным жанром контента» в министерстве называют хорроры и триллеры, но добавляют, что у аудитории в этом регионе есть интерес и к документальному кино из России. В Азии больший спрос отмечается на семейный контент и анимацию.

В первом полугодии российские фильмы активно закупали онлайн-кинотеатры и телеканалы из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, говорят в Минкультуры. «Отмечается и рост интереса к покупке форматных прав на российские проекты, поскольку адаптация и приобретение форматов становятся все более актуальным направлением во всем мире», — добавил собеседник в министерстве, не уточнив при этом, о каких именно проектах идет речь. Под форматными правами понимается продажа разработанного и описанного контента, уже апробированного в эфире и имеющего положительную репутацию (пример — программа, где звездное жюри оценивает вокальные или танцевальные способности участников).

В азиатском регионе самым перспективным рынком для России является Китай, считает кинопродюсер Малков. Но он же до сих пор остается «прецедентным»: «Там нет «системного взаимодействия» и устоявшейся практики, кто-то продает [свои проекты] за сотни тысяч [долларов], кто-то — за несколько тысяч», — объясняет Малков. Есть нюансы и в работе на других рынках Азии и Ближнего Востока. Например, по словам продюсера, этим странам неинтересны российские комедии, составляющие значительную долю производимого в России контента.

В числе наиболее важных рынков сбыта для отечественного кино в последние годы — Китай, согласен Сафронов: сокращения экспорта по этому направлению, по его мнению, ожидать не приходится. С «подчеркнутым энтузиазмом», по его словам, к российскому контенту относится Индия — «несмотря на разницу культурных кодов».

Остается ли российские кино на международных фестивалях

В мае 2022 года на Каннском фестивале были представлены сразу две российские картины: «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова и документальный фильм «Как спасти мертвого друга» Маруси Сыроечковской. Однако критикам, пишущим для российских изданий, в аккредитации на мероприятие отказывали. Не смогла его посетить и традиционная российская делегация. Запрет на участие российская делегация получила и от организаторов Венецианского кинофестиваля — попасть на него смогли только независимые кинематографисты из России.

Бренд Russian Content Worldwide, организованный национальным оператором по продвижению фильмов, сериалов и анимации за границей «Роскино», в период с мая по сентябрь принимал участие в рынке телеконтента Discop Dubai, международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam и рынке контента BroadCast WorldWide в Южной Корее.

26 сентября президиум российской Киноакадемии заявил, что Россия в этом году не будет выдвигать свой фильм на премию «Оскар». После этого Российский оскаровский комитет покинули его председатель Павел Чухрай, продюсер Сергей Сельянов, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Николай Досталь, Вера Сторожева и Владимир Котт.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Кино экспорт Франция кинофильм Минкультуры
Материалы по теме
Звягинцев вышел из Союза кинематографистов и жюри российских кинопремий
Общество
Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар
Общество
Российская киноакадемия не будет выдвигать претендента на «Оскар»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter