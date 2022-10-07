Франция оказалась главным зарубежным рынком для российского кино с начала 2022 года

Российские фильмы по итогам шести месяцев 2022 года заработали во Франции $660 тыс., но общие сборы отечественного кино за рубежом рухнули на две трети. Переход на новые рынки потребует времени и адаптации, признали в Минкультуры

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Франция оказалась основным иностранным рынком для российского кино по итогам первых шести месяцев 2022 года. Это следует из подсчетов отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», которое оценило сборы отечественных фильмов в прокате за пределами России и стран СНГ в первом полугодии этого года (результаты расчетов есть у РБК).

В январе—июне общие сборы российских фильмов во Франции составили $659,5 тыс. По сравнению с началом года первая четверка стран, принесших российскому кино самый большой объем выручки, не изменилась.

Но общие сборы отечественного кино за рубежом в первой половине года упали. Сколько заработал российский кинематограф на международных рынках после начала военной спецоперации на Украине и какие фильмы больше всего заинтересовали иностранных зрителей — в обзоре РБК.

Как смотрели российское кино за рубежом

За первое полугодие 2022 года в зарубежный прокат вышла 41 российская картина. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года иностранные зрители увидели почти столько же фильмов российского производства — 46. Самым кассовым российским проектом за пределами домашнего рынка в 2022 году стал хоррор «Ряд 19» (он собрал $1,5 млн).

Но, несмотря на незначительную разницу по количеству контента, сборы российского кино за рубежом снижаются. За январь—июнь 2022 года отечественные фильмы собрали в зарубежном прокате $4,3 млн — отставание по сравнению с первым полугодием прошлого года составило 63,9%. Доля международной кассы от выручки отечественного контента на родине снизилась почти в два раза: если за первые шесть месяцев 2021 года она составляла 10%, то по итогам аналогичного периода 2022-го — всего 5,1%.

Заметное падение сборов отечественного кино за пределами России и стран СНГ произошло во втором квартале года, когда на Украине уже шла российская военная спецоперация. Если в январе—марте 2022 года российские фильмы заработали в зарубежном прокате $3,6 млн, то по итогам апреля—июня сборы упали на 81%, до $0,7 млн.

Помимо Франции в пятерку главных зарубежных рынков для российского кино по итогам полугодия вошли Мексика (сборы составили $544 тыс.), а также со значительным отставанием — Перу ($297 тыс.). На четвертом месте по сборам была Германия, а замыкала пятерку Колумбия, потеснившая занимавший это место в начале года Китай. Вхождение Колумбии в пятерку лидеров «Бюллетень кинопрокатчика» связывает с выходом в этой стране хоррора «Тварь» Ольги Городецкой, заработавшего здесь $76 тыс. — больше половины всех сборов по этой стране. Занявший шестое место Китай на прокате российского кино заработал $178 тыс.

В рейтинге стран «Бюллетеня кинопрокатчика» по показателю международных сборов локального контента Россия со сборами $4,3 млн по итогам полугодия заняла восьмое место (в подсчетах учитывались только те фильмы, в которых страна является единственным или главным создателем, при этом картины из США в рейтинге не учитывались). Российский контент уступил китайскому (разрыв в сумме сборов составил $229 тыс.), но по-прежнему опережал австралийские релизы, хотя разрыв и сократился до $1,1 млн (в конце марта он составлял $1,4 млн). На первом месте по международным сборам находятся кино из Японии ($127,5 млн), далее следуют Великобритания (124,4 млн) и с почти трехкратным отставанием Франция ($43 млн).

Какие российские фильмы смотрели за границей 1. «Ряд 19», режиссер Александр Бабаев. В центре сюжета — пережившая в детстве авиакатастрофу психолог Екатерина. Вместе со своей дочерью она вновь оказывается в самолете на ночном рейсе. Внезапно на борту начинают происходить странные события, а пассажиры один за другим гибнут при странных обстоятельствах. Прокат на 20 зарубежных территориях. Сборы в 2022 году: $1,5 млн. 2. «Уроки фарси», режиссер Вадим Перельман. Действие этой военно-драматической картины происходит во время Второй мировой войны. Главный герой — бельгийский еврей — попадает в нацистский концлагерь. В попытках выжить он выдает себя за перса и принимается обучать немецкого офицера выдуманному языку, который он выдает за фарси. Прокат на 12 зарубежных территориях. Сборы в 2022 году: $478 тыс. 3. «Бука. Мое любимое чудовище», режиссеры Виктор Глухушин и Максим Волков. По сюжету мультфильма принцесса Варвара сбегает из дворца и отправляется на поиски принца. По дороге через лес она попадает в плен разбойника Буки. Но в силу своего характера Варвара начинает устанавливать в лесу свои порядки. Прокат на 14 зарубежных территориях. Сборы в 2022 году: $423 тыс. 4. «Пиноккио. Правдивая история», режиссер Василий Ровенский. В основу сюжета легла книга Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Деревянная кукла Пиноккио, умеющая говорить и двигаться, решает присоединиться к труппе странствующего цирка. Там Пиноккио влюбляется в приемную дочь владельца цирка и отправляется на поиски колдуньи, которая могла бы превратить его в человека. Прокат на трех зарубежных территориях. Сборы в 2022 году: $202 тыс. 5. Серия «Большой балет». Проект-конкурс, в основе которого — соревнование лучших танцоров балета. Всего восемь релизов с учетом доработок. Сборы: $186 тыс.

Что говорят участники рынка об интересе к российскому кино

Выход Франции в лидеры по зарубежным сборам российского контента носит прецедентный, а не системный характер, убежден кинопродюсер Георгий Малков (известен по криминальной драме «Пирамммида» и сиквелу «Служебного романа»). «Это в принципе нулевой для нас рынок, поэтому хватило одного успешного кейса», — утверждает Малков.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», больше 71% сборов во Франции действительно были обеспечены одним фильмом — «Уроки фарси». По подсчетам американской компании Comscore, которые приводит «Бюллетень», фильм, который стартовал во французском прокате 19 января 2022 года, заработал в этой стране почти $470 тыс.

Россия не входит в список крупнейших киноэкспортеров, а положительная динамика последних лет была связана с целенаправленными усилиями по продвижению отечественного контента, в первую очередь со стороны «Роскино», убежден главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. В Европе российское кино после начала военной спецоперации на Украине, по словам эксперта, «поставили на паузу». «Но традиции сломать нелегко: европейцы от нашего кино быстро не отвыкнут», — считает Сафронов.

Переход на новые рынки потребует определенного времени и адаптации, признают в Минкультуры. Основные усилия по продвижению российского контента на международные рынки сейчас сконцентрированы на странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, а также странах СНГ, рассказал РБК представитель министерства. Для стран Латинской Америки «традиционно популярным жанром контента» в министерстве называют хорроры и триллеры, но добавляют, что у аудитории в этом регионе есть интерес и к документальному кино из России. В Азии больший спрос отмечается на семейный контент и анимацию.

В первом полугодии российские фильмы активно закупали онлайн-кинотеатры и телеканалы из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, говорят в Минкультуры. «Отмечается и рост интереса к покупке форматных прав на российские проекты, поскольку адаптация и приобретение форматов становятся все более актуальным направлением во всем мире», — добавил собеседник в министерстве, не уточнив при этом, о каких именно проектах идет речь. Под форматными правами понимается продажа разработанного и описанного контента, уже апробированного в эфире и имеющего положительную репутацию (пример — программа, где звездное жюри оценивает вокальные или танцевальные способности участников).

В азиатском регионе самым перспективным рынком для России является Китай, считает кинопродюсер Малков. Но он же до сих пор остается «прецедентным»: «Там нет «системного взаимодействия» и устоявшейся практики, кто-то продает [свои проекты] за сотни тысяч [долларов], кто-то — за несколько тысяч», — объясняет Малков. Есть нюансы и в работе на других рынках Азии и Ближнего Востока. Например, по словам продюсера, этим странам неинтересны российские комедии, составляющие значительную долю производимого в России контента.

В числе наиболее важных рынков сбыта для отечественного кино в последние годы — Китай, согласен Сафронов: сокращения экспорта по этому направлению, по его мнению, ожидать не приходится. С «подчеркнутым энтузиазмом», по его словам, к российскому контенту относится Индия — «несмотря на разницу культурных кодов».