Франция оказалась главным зарубежным рынком для российского кино
Франция оказалась основным иностранным рынком для российского кино по итогам первых шести месяцев 2022 года. Это следует из подсчетов отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», которое оценило сборы отечественных фильмов в прокате за пределами России и стран СНГ в первом полугодии этого года (результаты расчетов есть у РБК).
В январе—июне общие сборы российских фильмов во Франции составили $659,5 тыс. По сравнению с началом года первая четверка стран, принесших российскому кино самый большой объем выручки, не изменилась.
Но общие сборы отечественного кино за рубежом в первой половине года упали. Сколько заработал российский кинематограф на международных рынках после начала военной спецоперации на Украине и какие фильмы больше всего заинтересовали иностранных зрителей — в обзоре РБК.
Как смотрели российское кино за рубежом
За первое полугодие 2022 года в зарубежный прокат вышла 41 российская картина. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года иностранные зрители увидели почти столько же фильмов российского производства — 46. Самым кассовым российским проектом за пределами домашнего рынка в 2022 году стал хоррор «Ряд 19» (он собрал $1,5 млн).
Но, несмотря на незначительную разницу по количеству контента, сборы российского кино за рубежом снижаются. За январь—июнь 2022 года отечественные фильмы собрали в зарубежном прокате $4,3 млн — отставание по сравнению с первым полугодием прошлого года составило 63,9%. Доля международной кассы от выручки отечественного контента на родине снизилась почти в два раза: если за первые шесть месяцев 2021 года она составляла 10%, то по итогам аналогичного периода 2022-го — всего 5,1%.
Заметное падение сборов отечественного кино за пределами России и стран СНГ произошло во втором квартале года, когда на Украине уже шла российская военная спецоперация. Если в январе—марте 2022 года российские фильмы заработали в зарубежном прокате $3,6 млн, то по итогам апреля—июня сборы упали на 81%, до $0,7 млн.
Помимо Франции в пятерку главных зарубежных рынков для российского кино по итогам полугодия вошли Мексика (сборы составили $544 тыс.), а также со значительным отставанием — Перу ($297 тыс.). На четвертом месте по сборам была Германия, а замыкала пятерку Колумбия, потеснившая занимавший это место в начале года Китай. Вхождение Колумбии в пятерку лидеров «Бюллетень кинопрокатчика» связывает с выходом в этой стране хоррора «Тварь» Ольги Городецкой, заработавшего здесь $76 тыс. — больше половины всех сборов по этой стране. Занявший шестое место Китай на прокате российского кино заработал $178 тыс.
В рейтинге стран «Бюллетеня кинопрокатчика» по показателю международных сборов локального контента Россия со сборами $4,3 млн по итогам полугодия заняла восьмое место (в подсчетах учитывались только те фильмы, в которых страна является единственным или главным создателем, при этом картины из США в рейтинге не учитывались). Российский контент уступил китайскому (разрыв в сумме сборов составил $229 тыс.), но по-прежнему опережал австралийские релизы, хотя разрыв и сократился до $1,1 млн (в конце марта он составлял $1,4 млн). На первом месте по международным сборам находятся кино из Японии ($127,5 млн), далее следуют Великобритания (124,4 млн) и с почти трехкратным отставанием Франция ($43 млн).
Какие российские фильмы смотрели за границей
1. «Ряд 19», режиссер Александр Бабаев. В центре сюжета — пережившая в детстве авиакатастрофу психолог Екатерина. Вместе со своей дочерью она вновь оказывается в самолете на ночном рейсе. Внезапно на борту начинают происходить странные события, а пассажиры один за другим гибнут при странных обстоятельствах.
Прокат на 20 зарубежных территориях.
Сборы в 2022 году: $1,5 млн.
2. «Уроки фарси», режиссер Вадим Перельман. Действие этой военно-драматической картины происходит во время Второй мировой войны. Главный герой — бельгийский еврей — попадает в нацистский концлагерь. В попытках выжить он выдает себя за перса и принимается обучать немецкого офицера выдуманному языку, который он выдает за фарси.
Прокат на 12 зарубежных территориях.
Сборы в 2022 году: $478 тыс.
3. «Бука. Мое любимое чудовище», режиссеры Виктор Глухушин и Максим Волков. По сюжету мультфильма принцесса Варвара сбегает из дворца и отправляется на поиски принца. По дороге через лес она попадает в плен разбойника Буки. Но в силу своего характера Варвара начинает устанавливать в лесу свои порядки.
Прокат на 14 зарубежных территориях.
Сборы в 2022 году: $423 тыс.
4. «Пиноккио. Правдивая история», режиссер Василий Ровенский. В основу сюжета легла книга Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Деревянная кукла Пиноккио, умеющая говорить и двигаться, решает присоединиться к труппе странствующего цирка. Там Пиноккио влюбляется в приемную дочь владельца цирка и отправляется на поиски колдуньи, которая могла бы превратить его в человека.
Прокат на трех зарубежных территориях.
Сборы в 2022 году: $202 тыс.
5. Серия «Большой балет». Проект-конкурс, в основе которого — соревнование лучших танцоров балета.
Всего восемь релизов с учетом доработок.
Сборы: $186 тыс.
Что говорят участники рынка об интересе к российскому кино
Выход Франции в лидеры по зарубежным сборам российского контента носит прецедентный, а не системный характер, убежден кинопродюсер Георгий Малков (известен по криминальной драме «Пирамммида» и сиквелу «Служебного романа»). «Это в принципе нулевой для нас рынок, поэтому хватило одного успешного кейса», — утверждает Малков.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», больше 71% сборов во Франции действительно были обеспечены одним фильмом — «Уроки фарси». По подсчетам американской компании Comscore, которые приводит «Бюллетень», фильм, который стартовал во французском прокате 19 января 2022 года, заработал в этой стране почти $470 тыс.
Россия не входит в список крупнейших киноэкспортеров, а положительная динамика последних лет была связана с целенаправленными усилиями по продвижению отечественного контента, в первую очередь со стороны «Роскино», убежден главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. В Европе российское кино после начала военной спецоперации на Украине, по словам эксперта, «поставили на паузу». «Но традиции сломать нелегко: европейцы от нашего кино быстро не отвыкнут», — считает Сафронов.
Переход на новые рынки потребует определенного времени и адаптации, признают в Минкультуры. Основные усилия по продвижению российского контента на международные рынки сейчас сконцентрированы на странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, а также странах СНГ, рассказал РБК представитель министерства. Для стран Латинской Америки «традиционно популярным жанром контента» в министерстве называют хорроры и триллеры, но добавляют, что у аудитории в этом регионе есть интерес и к документальному кино из России. В Азии больший спрос отмечается на семейный контент и анимацию.
В первом полугодии российские фильмы активно закупали онлайн-кинотеатры и телеканалы из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, говорят в Минкультуры. «Отмечается и рост интереса к покупке форматных прав на российские проекты, поскольку адаптация и приобретение форматов становятся все более актуальным направлением во всем мире», — добавил собеседник в министерстве, не уточнив при этом, о каких именно проектах идет речь. Под форматными правами понимается продажа разработанного и описанного контента, уже апробированного в эфире и имеющего положительную репутацию (пример — программа, где звездное жюри оценивает вокальные или танцевальные способности участников).
В азиатском регионе самым перспективным рынком для России является Китай, считает кинопродюсер Малков. Но он же до сих пор остается «прецедентным»: «Там нет «системного взаимодействия» и устоявшейся практики, кто-то продает [свои проекты] за сотни тысяч [долларов], кто-то — за несколько тысяч», — объясняет Малков. Есть нюансы и в работе на других рынках Азии и Ближнего Востока. Например, по словам продюсера, этим странам неинтересны российские комедии, составляющие значительную долю производимого в России контента.
В числе наиболее важных рынков сбыта для отечественного кино в последние годы — Китай, согласен Сафронов: сокращения экспорта по этому направлению, по его мнению, ожидать не приходится. С «подчеркнутым энтузиазмом», по его словам, к российскому контенту относится Индия — «несмотря на разницу культурных кодов».
Остается ли российские кино на международных фестивалях
В мае 2022 года на Каннском фестивале были представлены сразу две российские картины: «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова и документальный фильм «Как спасти мертвого друга» Маруси Сыроечковской. Однако критикам, пишущим для российских изданий, в аккредитации на мероприятие отказывали. Не смогла его посетить и традиционная российская делегация. Запрет на участие российская делегация получила и от организаторов Венецианского кинофестиваля — попасть на него смогли только независимые кинематографисты из России.
Бренд Russian Content Worldwide, организованный национальным оператором по продвижению фильмов, сериалов и анимации за границей «Роскино», в период с мая по сентябрь принимал участие в рынке телеконтента Discop Dubai, международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam и рынке контента BroadCast WorldWide в Южной Корее.
26 сентября президиум российской Киноакадемии заявил, что Россия в этом году не будет выдвигать свой фильм на премию «Оскар». После этого Российский оскаровский комитет покинули его председатель Павел Чухрай, продюсер Сергей Сельянов, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Николай Досталь, Вера Сторожева и Владимир Котт.