Звягинцев вышел из Союза кинематографистов и жюри российских кинопремий
Режиссер Андрей Звягинцев вышел из жюри кинопремий «Золотой орел» и «Ника», а также покинул Союз кинематографистов России, объяснив это нежеланием быть причастным к принимаемым в стране «безумным решениям». Об этом говорится в заявлении режиссера (есть у РБК).
Накануне Звягинцев заявил, что после того, как в России отказались выдвигать национальный фильм на премию «Оскар» он уйдет из оскаровской комиссии. «Мое решение выйти из оскаровской комиссии продиктовано примерно теми же резонами, о каких написал в своем письме председатель этой комиссии Павел Чухрай. Когда ты из прессы узнаешь о решении возглавляемой тобой организации о ее уже объявленном решении не выдвигать в этом году фильм от России, какими бы политическими, этическими или эстетическими соображениями ни были движимы те, кто единолично приняли такое решение, — это вопиющий волюнтаризм нескольких членов комиссии, возомнивших, что достаточно их всевидящего и своевольного видения ситуации», — сказал Звягинцев.
По его словам, в комитете состоит около 20 человек, и практически все они узнали о решении отказаться от номинации российского фильма из публикаций. Звягинцев назвал это решение «странным», «неосмотрительным» и «безобразным», «принятым с оглядкой на действия и курс российского руководства».
Режиссер также раскритиковал систему единовластного принятия решений и военную операцию на Украине, заявил об «исходе огромного числа граждан «из России». «В будущем не только «прекрасной России будущего», но и всего мира просто необходимо пересмотреть такое положение дел. Модель — один решает за всех — не рабочая, а главное — пагубная», — добавил Звягинцев.
Он заявил о нежелании «хоть как-то сочетаться с такими безумными решениями и быть причастным к делам и настроениям таких людей». «Я остаюсь русским режиссером и российским гражданином, только без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения», — сказал Звягинцев.
Победителей 95-й премии «Оскар» озвучат 12 марта 2023 года. Президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России 26 сентября сообщил, что не будет в этом году направлять российский фильм на премию американской киноакадемии. Причины решения не уточнялись. Российская картина могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», в лонг-листе из потенциальных претендентов от России было 122 ленты.
На следующий день глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай обратился с письмом к членам комитета, в котором заявил, что в знак протеста против отказа от выдвижения фильма от России покидает пост. Он заявил, что считает это решение неправомерным, и возмутился тем, что его с ним не согласовывали и даже не проинформировали о нем. Решение Чухрая поддержал режиссер Николай Досталь. Вскоре вслед за ними о желании покинуть комиссию заявили Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов и Владимир Котт.
Глава Союза кинематографистов Никита Михалков в мае предлагал создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию в качестве аналога американскому «Оскару». По задумке режиссера, номинироваться на евразийскую премию могли бы те фильмы, которые «соответствуют идеалам, которые мы сформулируем», а не «разрушающие человеческую сущность». Михалков заявлял, что Евразийская киноакадемия могла бы стать инструментом «политической самозащиты сущности евразийства», а также защиты культурных и нравственных традиций, объединяющих страны Евразии.
В прошлом году на 94-ю премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» Россия выдвигала ленту «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, в ней рассказывалось о семье из шахтерского городка Северной Осетии. Картина не вошла в шорт-лист претендентов, победу в номинации в итоге одержал фильм «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.
С 1992 года Россия не выдвигала свои фильмы на «Оскар» только в 1993-м, тогда не выбрали для номинации ни одну картину. Во времена СССР «Оскар» получили «Война и мир» Сергея Бондарчука (1969 год), «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1976 год) и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981 год). В 1995 году «Утомленные солнцем» Михалкова получили премию американской киноакадемии как лучший фильм на иностранном языке.
Фильмы Звягинцева дважды номинировались на «Оскар». Он является обладателем «Золотого льва» Венецианского фестивали и лауреатом Каннского фестиваля.