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Дуров заявил о застрявшей из-за Apple революции для Telegram

Павел Дуров пожаловался на Apple из-за задержки с обновлением Telegram на две недели
По словам основателя Telegram, предстоящее обновление мессенджера застряло в на рассмотрении Apple на две недели без каких-либо объяснений

Основатель Telegram Павел Дуров пожаловался на то, что обновление мессенджера затянулось из-за долгих проверок Apple. Об этом он написал в своем канале.

«Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного «процесса проверки» всех мобильных приложений техническими монополиями», — написал Дуров.

Он привел в пример предстоящее обновление Telegram, «которое должно произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли путем обмена сообщениями», застряло на рассмотрении в Apple на две недели без каких-либо объяснений.

Основатель Telegram отметил, что это «не просто деморализует, а наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру», не считая 30-процентного налога, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений (Дуров говорит о комиссии за покупки в магазинах приложений).

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Павел Дуров

В середине июня Telegram запустил платную подписку. Она стоит 299 руб. в месяц. Пользователи, в частности, получают возможность загружать файлы до 4 Гб (остальные пользователи — до 2 Гб), отключать рекламу, создать 20 папок с чатами и подписками, а также подписаться на 1 тыс. каналов.

Позднее Дуров, комментируя сообщения, что мессенджер отправляет голосовые сообщения пользователей Google, пояснил, что подписчики Telegram Premium могут запросить перевод голосового сообщения в текст. Для обработки запроса Telegram арендовал оборудование у Google. Однако, согласно соглашению между Telegram и Google, компания «не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно».

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Основатель Telegram заверил, что мессенджер не передает Google личные данные пользователей и «никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей».

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Теги
Елена Чернышова
Telegram Павел Дуров Apple
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