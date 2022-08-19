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Apple предупредила об уязвимости в системах iPhone и iPad

Уязвимость нашли в ядре и в движке для отображения веб-страниц WebKit, с ее помощью хакеры могли получить права администратора. Пользователям рекомендовали обновить системы до последних версий, проблему уже устранили
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Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP

В операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad есть уязвимость, с помощью которой хакеры могут получить «полный административный доступ» к гаджетам, говорится в отчетах компании Apple, которая производит устройства. Внимание на документы обратило агентство Associated Press.

Документы были опубликованы днем 17 августа. В компании сообщили, что обнаружить проблему помогли «анонимные исследователи», не раскрывая подробностей.

Анонимные пользователи обнаружили уязвимость в ядре операционной системы (контролирует все процессы в системе), а также в свободном движке для отображения веб-страниц WebKit. Злоумышленник.знающий о проблеме, мог получить возможность запускать приложения от имени администратора и действовать от имени владельца устройства, говорится в отчете.

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Уязвимость касалась устройств: iPhone 6s и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch (7-го поколения), работающих на iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1. В службе поддержки заверили, что проблему уже устранили: как правило Apple публикует отчеты о найденных уязвимостях после их ликвидации в целях безопасности пользователей, заверили представители.

Эксперты, опрошенные агентством, посоветовали пользователям устройств обновить их операционные системы до последних версий. По их словам, проблема также может затрагивать компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey.

В сентябре Apple планирует выпустить новую операционную систему для IPhone — iOS 16, а также watchOS 9 для смарт-часов, писал Bloomberg. Однако macOS Ventura (операционная система для Mac) выйдет позднее — в октябре вместе с iPadOS из-за ошибок новой системы многозадачности Stage Manager, которая будет работать на новых устройствах. В этом же месяце, 7-го числа, американская корпорация представит линейку IPhone 14 и новые модели других устройств, писало агентство. Apple эту информацию официально не подтверждала.

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