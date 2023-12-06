Владелец JBL проиграл суд производителю колонок «Урал»

Производитель музыкальных колонок «Урал» выиграл суд у JBL из-за якобы визуальной схожести продукции. На исход дела, по мнению юристов, повлияли санкционная политика и нестандартный подход к оценке без судебной экспертизы

Фото: ural-auto.ru

Российский производитель акустических систем «Урал» выиграл финальный суд у американской компании — производителя аудиотехники Harman International Industries — «дочки» Samsung Electronics, известной по бренду музыкальных колонок JBL. Судебное заседание состоялось в сентябре 2023 года, а 31 ноября истек срок подачи апелляции, сообщил РБК представитель «Урала» и следует из материалов Арбитражного суда города Москвы.

Чем известны JBL и «Урал» JBL — производитель и одноименный бренд акустической техники, наиболее известный по своим колонкам. Принадлежит американской Harman International Industries, которую в 2016 году за $8 млрд купил Samsung. После начала специальной военной операции на Украине Harman International Industries закрыла свое представительство в России. «Урал» — существующий с 1947 года советский и российский бренд, изначально специализировавшийся на радиоэлектронике. Сейчас производит автомобильную аудиотехнику и портативные колонки.

Суть иска

Harman International Industries подала в суд на ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр» (распространитель и производитель «Урала») в сентябре 2021 года. В первой инстанции иск рассматривал Арбитражный суд Москвы. По мнению американской компании, «Урал» скопировал дизайн и запатентованные решения ее продукции и использовал узнаваемые черты портативных колонок JBL для продвижения на рынке.

Harman International Industries требовала запретить «Уралу» использование промышленных образцов № 98697 и № 97967 (оба зарегистрированы в категории «Громкоговоритель»), правообладателем которых она является, в четырех колонках «Урал». Свои имущественные потери от реализации одной оптовой партии колонок конкурента Harman International Industries оценивала не менее чем в 500 тыс. руб. В рамках разбирательства компания также требовала в общей сложности 3 млн руб. компенсации плюс суммарно почти 500 тыс. судебных расходов и издержек.

Действительно ли похожи JBL и «Урал» Свой иск Harman International Industries подкрепляла результатами опроса фонда ВЦИОМ, который показал, что абсолютное большинство респондентов (86%) считают аудиосистемы JBL (товарный знак принадлежит американской компании) и «Урал» в той или иной мере схожими между собой по внешнему виду. В качестве схожих элементов 69% опрошенных назвали форму и по 20% — дизайн и внешний вид. Почти половина участников опроса заявили, что аудиосистемы выпускаются либо одним, либо сотрудничающими между собой производителями, а 41% допустили возможность перепутать тестируемые аудиосистемы при покупке. Семь из десяти респондентов (72%) воспринимают аудиосистемы «Урал» как имитацию аудиосистем JBL. Истец также апеллировал к большому количеству видеороликов в интернете, посвященных потребительским разборам колонок JBL и «Урал». Эти ролики, по мнению Harman International Industries, в основном были посвящены вопросу имитации товаров, а колонки фирмы «Урал» в них назывались, например, «российскими JBL». В материалах дела также отражен факт проводимой «Уралом» рекламной акции «Меняй JBL — на «Урал», в ходе которой ответчик предлагал потребителям получить скидку на продукцию «Урал» в обмен на сдачу аналогичной продукции Harman International Industries. Это, по мнению истца, доказывает понимание ответчиком факта схожести продукции.

Позиция «Урала»

Компания «Урал» в суде отвергла практически все выдвинутые обвинения. В частности, представители компании, как говорится в материалах дела, отметили, что принадлежащие Harman International Industries патенты зарегистрированы по классу «громкоговоритель», тогда как колонки «Урала» — это портативные аудиосистемы. Кроме того, в продукции «Урала» использованы далеко не все так называемые существенные признаки патента Harman International Industries, настаивал производитель.

Отдельно ответчик отвергал претензию американской компании, связанную с похожим внешним видом товаров: цилиндрическую форму имеют 90% портативных колонок, что связано с техническим удобством. Если копирование внешнего вида изделия или его частей обусловлено исключительно функциональным применением, оно не может признаваться неправомерным, заключали представители «Урала».

Российский производитель раскритиковал и методику проведения опроса ВЦИОМа, обратив внимание, например, на то, что логотип компании «Урал» на предоставленных респондентам изображениях отсутствовал, тогда как логотип JBL хоть и был заретуширован, но явно угадывался. Кроме того, при иной интерпретации данных опроса можно обнаружить, что доля тех, кто не воспринимал две колонки как линейку одного производителя, превышала половину и составляла 54%.

В ответ «Урал» представил суду результаты опроса, проведенного лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Они показали, что 91% респондентов могут отличить колонки двух брендов, а 88% знают, что они производятся разными компаниями. Большинство потребителей также заявили, что оформление колонок образца «Урал ТТ М-4К» не копирует элементы оформления колонок JBL Xtreme.

Найденные же в сети видеообзоры сравнения колонок «Урал» и JBL ответчик посчитал не имеющими отношения к самой компании, а заголовки, в которых «Урал» называется «российским JBL», назвал «кликбейтными» и направленными на увеличение просмотров у конкретного блогера.

Что решил суд

В первой инстанции Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Harman International Industries в полном объеме еще в марте 2022 года. Однако американская компания такое решение принять отказалась и пыталась оспорить его сначала в апелляционной, а позже — в кассационной инстанции. В сентябре 2022 года в рамках рассмотрения кассационной жалобы суд по интеллектуальным правам вернул дело на новое рассмотрение. Однако год спустя, в сентябре 2023 года, арбитражный суд вновь встал на сторону ответчика.

В конце ноября истек срок подачи апелляции компанией Harman International Industries, сообщил РБК представитель «Урала». В апелляционный суд американская компания так и не обратилась.

РБК направил запрос в Harman International Industries.

Что говорят о результатах дела юристы

Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев на просьбу РБК прокомментировать дело назвал прецедент «довольно интересным»: «С учетом приведенных сторонами противоречащих друг другу социологических исследований логично, что суд назначил патентоведческую экспертизу, проведение которой в спорах о нарушении патента на промышленный образец необязательно. Именно мнение эксперта, на мой взгляд, повлияло на окончательное разрешение спора. Отсутствие апелляционной жалобы на данное решение, на мой взгляд, говорит о понимании истцом ее бесперспективности».

Процессуальный результат, которым завершилось рассмотрение спора между Harman International Industries и «Уралом», может быть обусловлен «общей текущей конъюнктурой российского рынка, который покидают зарубежные производители», утверждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Бренд JBL с российского рынка действительно ушел. «Таким образом, речь может идти о двух параллельных течениях: утрате зарубежными производителями, покидающими рынок, интереса в подобных исках и продолжении обжалования, которое влечет издержки, а также о стремлении российского суда поддержать отечественного производителя, в том числе в условиях санкционной политики», — считает Сергей Учитель.