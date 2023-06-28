Chanel выиграла суд у таможни по делу о занижении уплаты пошлин

«Дочка» Chanel выиграла апелляционный суд против Центральной акцизной таможни, обвинявшей компанию в недоплате пошлин из-за неверных сведений о весе бижутерии и ручек для сумок. Нарушение грозило штрафом до 300 тыс. руб.

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы 20 июня признал незаконными постановления Центральной акцизной таможни о привлечении ООО «Шанель» к административной ответственности за указание недостоверных сведений о весе товаров — бижутерии и нейлоновых ручек для сумок, следует из материалов картотеки арбитража. Нарушение привело к занижению уплаты компанией таможенных пошлин на сумму 3735 руб. Компании грозил штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб. по административной статье «о предоставлении недействительных документов при совершении таможенных операций».

Почему Chanel судится с таможней

В конце января 2023 года Центральная акцизная таможня (структура Федеральной таможенной службы) своим постановлением признала российскую «дочку» модного дома виновной в том, что компания предоставила таможенному представителю документы с недостоверными сведениями о ввозимых товарах. Речь идет о занижении веса у двух партий бижутерии на 11,4 кг: по документам товар весил 25 кг, по факту — 36,8 кг. Впрочем, еще у одной партии товара, в которой были ручки для сумок из нейлона, фактический вес оказался меньше заявленного на 0,003 кг (по документам вес составил 0,094 кг, а по факту — 0,09128 кг). Когда в Россию были ввезены эти товары, в материалах дела не уточняется.

Бижутерия при ввозе в Россию облагается пошлиной в размере €3 за 1 кг, а ручки для сумок — пошлиной в размере €0,61 за 1 кг. Из-за предоставления недостоверных сведений о весе товара таможенные пошлины были занижены на 3735,75 руб., указано в материалах дела. «Дочка» Chanel в России отправила в таможню письмо, в котором признала ошибку и заявила, что сведения о весе товаров были указаны неверно из-за технического сбоя в электронном файле поставщика.

За это нарушение таможня вынесла постановление об административном правонарушении по статье 16.7 КоАП («Представление недействительных документов при совершении таможенных операций»), по которому юрлицо-нарушитель должно заплатить штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб.

Но в начале февраля юрлицо Chanel в России подало иск о признании незаконным постановления Центральной акцизной таможни и с требованием его отмены. В апреле арбитражный суд встал на сторону Центральной акцизной таможни и отказал компании в удовлетворении требований. «Дочка» Chanel в России, не согласившись с решением суда, оспорила его в Девятом арбитражном апелляционном суде. Апелляционный суд, в свою очередь, 20 июня признал незаконным дело об административном правонарушении против Chanel в России и отменил решение суда первой инстанции.

Государственный таможенный инспектор правового отдела правовой службы Центральной акцизной таможни Лева Тттян заявил, что ведомство с решением суда не согласно: «Позиция таможенного органа остается неизменной, мы будем оспаривать [решение] в Арбитражном суде Московского округа», — сказал он.

Представитель Chanel в России отказался от комментариев, РБК направил запрос в головную компанию модного дома.

Что происходит с Chanel в России Французский модный дом Chanel, специализирующийся на люксовой одежде, парфюмерии и косметике, открыл свой первый бутик в России в 2006 году. Марка Chanel была одной из наиболее популярных люксовых брендов в России наряду с Gucci и Dior, следует из совместного исследования глобального потребительского спроса в сегменте «настоящей роскоши» консалтинговой компании BCG и ассоциации итальянских люксовых брендов Altagamma. После начала специальной военной операции на Украине, в начале марта 2022 года, Chanel объявила, что приостанавливает онлайн-торговлю в России, временно закрывает бутики и прекращает поставлять товары в страну. По итогам 2022 года выручка Chanel в России снизилась на 75,6%, до 4,5 млрд руб., убыток составил 1,83 млрд руб. против прибыли 1,73 млрд руб. в 2021 году. Годом ранее выручка Chanel в России составила 18,4 млрд руб., что стало рекордом с 2017 года. Кроме этого, СМИ сообщали о случаях, когда россияне сталкивались с предвзятым отношением в магазинах Chanel в других странах. Например, агентство «РИА Новости» сообщало, что магазины Chanel в Дубае требуют от россиян подписывать документы, обязующие их не носить товары бренда в России и не ввозить их на территорию страны — в противном случае им отказываются продать товар. Также «Коммерсантъ» сообщал о случае с Chanel в Милане: молодой человек купил сумку своей девушке и попросил доставить покупку в отель, но аксессуар не привезли: в магазине пояснили, что покупка совершена россиянином, и предложили оформить возврат.

С какими трудностями столкнулись потребители люкса в России

После приостановки работы бутиков ряда зарубежных люксовых брендов в России в марте 2022 года ассортимент предметов роскоши для российских потребителей значительно сократился, а цены на оставшиеся марки заметно выросли, ранее указывал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Среди производителей товаров роскоши, которые после начала спецоперации на Украине приостановили работу своих бутиков в России и прекратили поставки товаров, наряду с Chanel был также концерн LVMH (в группу входят модные дома Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs, а также дистрибьюторская сеть Sephora), французские дома Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и др.), Hermes, Cartier, швейцарский холдинг Richemont (Piaget, Montblanc). Доставлять заказы российским потребителям перестали и крупные онлайн-продавцы премиальных и люксовых товаров — Net-a-Porter, Farfetch, Yoox и The Outnet.

В марте 2022 года Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций запретил ввозить в Россию предметы роскоши дороже €300 за штуку. В сентябре США вслед за Европой снизили порог стоимости люксовых товаров, попадающих под ограничения экспорта в Россию, с $1 тыс. до $300.

Ранее старший директор ретейл-департамента российского офиса консалтинговой компании CBRE Марина Малахатько опасалась, что если введут ограничения на ввоз товара дороже €300, тогда «официальных поставок практически не будет». В случае если останутся ограничения на ввоз, например, €3 тыс., то рынок скорее будет «жив, чем мертв».

Минпромторг в ответ на экспортные санкции разрешил параллельный импорт товаров из специального перечня — их бизнес имеет право ввозить в Россию без согласия правообладателей. В числе таких товаров в том числе одежда, изделия из кожи, сумки и аналогичные им виды товаров.