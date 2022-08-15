Поставщики предупредили об истощении запасов премиальных наушников

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
«Ведомости» узнали о желании Прилепина поучаствовать в выборах президента Политика, 12:59
Минобороны заявило об уничтожении более 100 «наемников» под Харьковом Политика, 12:58
Путин выразил соболезнования президенту Египта и премьеру Армении Политика, 12:57
Зеленский уволил начальников управлений СБУ трех областей Политика, 12:54
Защитник «Химок» назвал непонятной отставку Юрана с поста тренера клуба Спорт, 12:52
Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Pro, 12:52
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 12:51
Wildberries поменял название сайта на «Ягодки» Бизнес, 12:50
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
IKEA завершит финальную распродажу в России к концу дня Life, 12:49
В Москве построят почти 250 км дорог к 2025 году Город, 12:49
Цена нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель на слабых данных по Китаю Инвестиции, 12:42
Эксперты раскритиковали проект об ограничениях для онлайн-классифайдов Технологии и медиа, 12:36
Суд начал процедуру банкротства «Радио Свободы» Общество, 12:34
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 12:28
Война санкций ,  
0 

Поставщики предупредили об истощении запасов премиальных наушников

По их словам, даже те производители, которые не объявили о закрытии российских представительств, перестали отгружать товар. Среди них — наушники Marshall, Sennheiser, Sony
Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press

После начала военной операции на Украине в Россию значительно сократились поставки накладных наушников премиум-сегмента (Sennheiser, Marshall, Sony и других), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибьюторов.

«Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и других. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — сообщила руководитель направления «Аксессуары» в diHouse, который входит в группу компаний «Ланит», Ольга Полоновская. По ее словам, запасов таких наушников у ретейлеров хватит примерно на один квартал.

В «Марвел-Дистрибуции» напомнили, что такие производители, как JBL, Bose, Harman Kardon, закрыли свои российские представительства. Другие компании, в том числе Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, не делали заявлений, но отгрузки товара тем не менее прекратили.

Ретейлеры зафиксировали сокращение ассортимента техники и электроники
Технологии и медиа
Фото:lg.com

Как пишет «Коммерсантъ», крупные торговые сети не прокомментировали информацию. В «Ситилинке» сказали, что продажи наушников в натуральном выражении остаются на уровне прошлого года. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что в сегменте накладных наушников все еще пользуются популярностью такие марки, как JBL, Sony, Marshall, Philips, Sennheiser, Hoco.

В Wildberries сообщили, что поставки продолжаются, дефицита маркетплейс не ожидает. «Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибьюторами по параллельному импорту», — сообщили газете там. В конце мая «Известия» сообщили, что «М.Видео-Эльдорадо» начала ввозить в Россию тестовые партии электроники в рамках параллельного импорта.

В Ozon в свою очередь уточнили, что продажи таких наушников в штуках в июне и июле выросли более чем в два раза год к году.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы
Прогнозы
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским
Кейсы
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК С 1 сентября заработает новый закон об интернет-рекламе. Что он изменит
Статьи
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи

При этом старший менеджер группы «Персональное аудио» компании «Марвел-Дистрибуция» Максим Цибулевский предупредил, что с распространением параллельного импорта может ухудшиться ситуация с контрафактом.

В начале июня продавцы бытовой техники и электроники уже сообщали о сокращении ассортимента из-за ухода зарубежных производителей и логистических трудностей. В частности, сокращение произошло в категориях посудомоечных машин, духовых шкафов, варочных панелей, телевизоров, смартфонов, планшетов.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
электроника ограничение поставок Sony Marshall
Материалы по теме
В АКИТ анонсировали годовую гарантию на электронику по серому импорту
Технологии и медиа
«Известия» узнали о первых «серых» закупках электроники в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter