Поставщики предупредили об истощении запасов премиальных наушников

По их словам, даже те производители, которые не объявили о закрытии российских представительств, перестали отгружать товар. Среди них — наушники Marshall, Sennheiser, Sony

Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press

После начала военной операции на Украине в Россию значительно сократились поставки накладных наушников премиум-сегмента (Sennheiser, Marshall, Sony и других), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибьюторов.

«Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и других. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — сообщила руководитель направления «Аксессуары» в diHouse, который входит в группу компаний «Ланит», Ольга Полоновская. По ее словам, запасов таких наушников у ретейлеров хватит примерно на один квартал.

В «Марвел-Дистрибуции» напомнили, что такие производители, как JBL, Bose, Harman Kardon, закрыли свои российские представительства. Другие компании, в том числе Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, не делали заявлений, но отгрузки товара тем не менее прекратили.

Как пишет «Коммерсантъ», крупные торговые сети не прокомментировали информацию. В «Ситилинке» сказали, что продажи наушников в натуральном выражении остаются на уровне прошлого года. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что в сегменте накладных наушников все еще пользуются популярностью такие марки, как JBL, Sony, Marshall, Philips, Sennheiser, Hoco.

В Wildberries сообщили, что поставки продолжаются, дефицита маркетплейс не ожидает. «Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибьюторами по параллельному импорту», — сообщили газете там. В конце мая «Известия» сообщили, что «М.Видео-Эльдорадо» начала ввозить в Россию тестовые партии электроники в рамках параллельного импорта.

В Ozon в свою очередь уточнили, что продажи таких наушников в штуках в июне и июле выросли более чем в два раза год к году.

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При этом старший менеджер группы «Персональное аудио» компании «Марвел-Дистрибуция» Максим Цибулевский предупредил, что с распространением параллельного импорта может ухудшиться ситуация с контрафактом.

В начале июня продавцы бытовой техники и электроники уже сообщали о сокращении ассортимента из-за ухода зарубежных производителей и логистических трудностей. В частности, сокращение произошло в категориях посудомоечных машин, духовых шкафов, варочных панелей, телевизоров, смартфонов, планшетов.