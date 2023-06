Власти ЕС отказали группе Little Big в просьбе запретить PepsiCo называть ее именем чипсы

Группа Little Big не смогла запретить PepsiCo называть своим именем чипсы

Группа Little Big не смогла запретить PepsiCo использовать бренд с таким же названием в Европе. Агентство по интеллектуальным правам ЕС посчитало группу не настолько известной во Франции и Польше, чтобы с ней ассоциировались снеки

Илья Прусикин и Софья Таюрская (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Музыканты российской музыкальной группы Little Big проиграли процедуру, в ходе которой пытались оспорить использование компанией PepsiCo товарного знака Little Big Acts в Европе. Это следует из материалов, опубликованных в базе данных Агентства по интеллектуальной собственности Евросоюза (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), с которыми ознакомился РБК. Соответствующее решение, как следует из карточки дела, департамент по аннулированию EUIPO вынес 3 мая 2023 года.

Чем известна группа Little Big Little Big была основана в 2013 году в Петербурге Ильей Прусикиным (признан иноагентом). К 2019 году коллектив давал более 120 концертов в год в России и Европе. Тогда же Forbes включил группу в рейтинг «Главные российские знаменитости» с доходом $1 млн. В 2020 году Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней UNO, однако конкурс был отменен из-за пандемии. Несмотря на возможность поехать на конкурс в 2021 году, музыканты от этой перспективы отказались. Летом 2022 года Little Big выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation. Тогда же группа после публичного заявления Прусикина с критикой специальной военной операции России на Украине сообщила о переезде в Лос-Анджелес. В ноябре группу покинули Антон Лиссов и Сергей Макаров, в ее составе остались только сам Прусикин и Софья Таюрская.

Суть спора

Как следует из материалов дела, заявление о недействительности товарного знака PepsiCo Inc. подали музыканты группы Little Big Софья Таюрская, Илья Прусикин, Антон Лиссов и Сергей Макаров (их интересы представляла Юлия Лужнова). Претензии касались регистрации словесного товарного знака Европейского союза № 18 513 907 Little Big Acts по классам 29 (объединяет в основном мясные или ореховые снеки и картофельные чипсы) и 30 (различные снеки на основе риса и кукурузы). Музыканты пытались добиться признания торговой марки недействительной, ссылаясь на то, что она очень похожа на название их группы, «хорошо известной на территории Европейского союза, в частности во Франции, Польше и Германии».

PepsiCo зарегистрировала товарный знак Little Big Acts в 2021 году, следует из базы EUIPO. На сайте PepsiCo в разделе информации о выпускаемых товарах продукция под этой маркой отсутствует; найти данные о том, что продукция под брендом Little Big Acts выпускалась в Европе, РБК не удалось. Всего в базе EUIPO 47 карточек товарных знаков с использованием словосочетания Little Big. Само по себе название группы в этом перечне отсутствует.

Аргументация музыкантов Little Big

Свои претензии музыканты обосновывали тем, что их право на название Little Big на территории Германии, Франции и Польши вступило в силу раньше. Тезис о своей известности в этих странах и ЕС в целом музыканты обосновывают тем, что они получали «различные музыкальные награды и призы, гастролировали и выступали в Европе и были выбраны представителем России на конкурсе «Евровидение–2020», который был отменен из-за пандемии». Песни и клипы группы «набирают много миллионов просмотров на YouTube, у группы миллионы подписчиков в YouTube, TikTok и Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и 1,7 млн слушателей в месяц на Spotify», перечисляются в документах EUIPO доводы заявителей. «К моменту подачи иска группа просуществовала более семи лет», — говорится в материалах дела.

По мнению заявителей, регистрация в качестве товарного знака обозначения, нарушающего право на название музыкальной группы, запрещена национальными законодательствами Германии, Франции и Польши. «Существует риск путаницы (для аудитории. — РБК), которую заявители заинтересованы предотвратить», — говорится в документе. Далее этот аргумент разъясняется следующим образом. Распространение товаров с названием, аналогичным названию группы, «может восприниматься общественностью как одобрение со стороны владельца бренда». Участники Little Big также обращают внимание на специфику своей деятельности: «Артисты обычно продают различные товары [с собственной символикой] на концертах, через интернет-сайты либо через обычные магазины. Производители заключают партнерские соглашения со знаменитостями для рекламы своих товаров. Например, компания Little Big подписала контракт с производителем обуви Crocs. Оспариваемые товары 29-го и 30-го классов часто продаются на концертах и других массовых мероприятиях. Обычно компании привлекают знаменитостей для рекламы своей продукции, как напитков, так и снеков». В результате потребители, увидев на продукции название Little Big, как считают музыканты, будут ассоциировать эту продукцию с группой и считать, что та дала согласие на использование своего названия, что не соответствует действительности.

Аргументация PepsiCo

PepsiCo отвергла претензии музыкантов по трем основным, как указано в материалах дела, причинам. Во-первых, исполнители недостаточно обосновали законодательную базу для своих требований. Во-вторых, недостаточными показались компании и «доказательства репутации или знаний» о бренде группы Little Big (как говорится в материалах, «большая часть аудитории группы — выходцы из России и других стран бывшего Советского Союза»).

В-третьих, PepsiCo не видит рисков путаницы, поскольку «деятельность заявителей очень далека от сектора пищевых продуктов»: «Аудитория, на которую нацелена рейв-группа Little Big, отличается от аудитории, покупающей снеки и другие оспариваемые продукты питания в классах 29 и 30, и между этими двумя секторами нет близости».

Чем закончился спор

Музыканты, как указано в материалах дела, не предоставили ответы на доводы PepsiCo. В результате EUIPO согласилось с позицией корпорации практически по всем пунктам и отказало музыкантам в их требованиях. Применительно к Германии и Польше европейское ведомство по интеллектуальным правам решило, что участники группы Little Big не привели достаточных подтверждений своей позиции в соответствии с внутренним законодательством этих стран, и отклонило претензию как необоснованную.

Отказ в признании недействительным товарного знака Little Big Acts применительно к Франции департамент EUIPO обосновал подробнее. Ведомство поддержало мнение, что аудитория группы Little Big состоит преимущественно из жителей России и постсоветских стран, а во Франции о ней знает лишь «довольно малая часть» публики. «В списке концертов указано, что у Little Big было всего семь концертов во Франции с неизвестным количеством посетителей или зрителей. <…> Little Big кажется в глазах французской публики лишь одной из многих групп и исполнителей, но не той, которая хорошо бы себя зарекомендовала и была бы особенно известна», — отмечается в документах.

В результате EUIPO посчитало, что музыканты «не доказали достаточную степень осведомленности о названии Little Big среди французской публики», а также не смогли аргументировать вероятность возникновения у аудитории путаницы при использовании этого словосочетания на упаковках снеков. Агентство также возложило на музыкантов обязанность покрыть расходы, понесенные PepsiCo при разбирательстве (в материалах дела фигурирует общая сумма €450).

Апелляция может быть подана в течение двух месяцев с момента вынесения решения. Пресс-служба группы Little Big на вопрос РБК о намерениях оспорить решение на момент публикации материала не ответила. В головном офисе PepsiCo на запрос РБК также не ответили.