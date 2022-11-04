NYT узнала о возможном введении в Twitter платных личных сообщений

Новый владелец Twitter Илон Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений, пишет газета The New York Times со ссылкой на два источника и внутренние документы.

Это позволило бы пользователям отправлять личные сообщения знаменитостям за символическую плату.

Среди других возможностей — платный просмотр отдельных видео.

Кроме того, Маск обдумывает перезапуск Vine — приложения, позволяющего создавать шестисекундные видеоролики, для привлечения более молодой аудитории, желанной для рекламодателей.

Тем временем, как пишет газета Wall Street Journal, ряд компаний, в том числе General Mills Inc., Pfizer Inc., Audi, Volkswagen AG объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter. Рекламодатели обеспокоены уходом руководства из соцсети и планами Маска по модерации контента.

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