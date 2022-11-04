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Эрдоган пошутил о переговорах с Маском по платной верификации в Twitter

Президент Турции Эрдоган в шутку допустил переговоры с Маском о плате за галочку в Twitter
Президент Турции заявил, что мог бы вступить с Маском в дипломатические переговоры по этому поводу. Маск ранее приобрел Twitter и предложил ввести плату в размере $8 в месяц за получение синей галочки
Twitter TWTR Купить
Фото: Zuma \ ТАСС
Фото: Zuma \ ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов обсудить с американским предпринимателем Илоном Маском, который недавно приобрел Twitter, отмену введения ежемесячной платы в размере $8 за галочку верификации профиля. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATV.

«Мы могли бы провести дипломатические переговоры», — пошутил Эрдоган (цитата по Reuters).

У профиля Эрдогана в Twitter есть синяя галочка.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и лично возглавил компанию. Через два дня издание The Verge со ссылкой на собственные источники сообщило, что руководство соцсети хочет сделать верификацию платной в срок до 7 ноября. Маск после этого показал свои предложения по монетизации Twitter, где был в том числе пункт о введении платы за получение синей галочки. Раньше верифицированные аккаунты получали ее бесплатно.

«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «голубая метка» или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за $8 в месяц», — писал тогда Маск.

Сейчас в соцсети есть подписка Twitter Blue, которая стоит $4,99 и открывает доступ к некоторым премиум-функциям — например, возможности отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки.

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Кроме введения платной верификации Маск предложил дать пользователям возможность размещать длинные видео и аудиозаписи и предоставить приоритет в отображении реплаев, а также уменьшить количество демонстрируемой рекламы. Все это он предложил сделать частью платной подписки, цена которой будет меняться в зависимости от страны пользователя.

Кроме того, после покупки компании Маск анонсировал появление «совета по цензуре», куда войдут люди «со значительно разнящимися точками зрения». По информации Bloomberg, Маск также решил отказаться от выдачи пожизненных банов и уволить из Twitter 3,7 тыс. человек — около половины всего штата компании. Американские СМИ в их числе называли генерального директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и главу отдела цензуры Виджаю Гадде.

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Татьяна Зыкина
Реджеп Тайип Эрдоган Илон Маск Twitter верификация
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