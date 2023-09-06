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Война санкций ,  
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Роспотребнадзор назвал риски продавцов Apple и Samsung без RuStore

Роспотребнадзор предупредил об ответственности за продажу смартфонов без Rustore
Сюжет
Война санкций
Продавцы техники предупреждают, что один из вариантов выполнить новые требования — вскрывать заводские упаковки и самостоятельно проводить установку магазина приложений. Минцифры выступает против такого предложения
Apple AAPL $189,55 Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

О том, что ответственность за продажу устройств без обязательного к предустановке единого магазина приложений RuStore будут нести как их изготовители, так и продавцы, допустившие такие товары к продаже, РБК заявил представитель Роспотребнадзора.

В конце августа правительство своим постановлением утвердило новые требования по предустановке RuStore: он будет обязательным к предварительной установке даже при запрете от правообладателей операционной системы; изготовитель устройства должен будет обеспечить недискриминационное отображение магазина на экране по сравнению с аналогичными программами других разработчиков и автоматическое обновление. Как поясняли в правительстве, нововведения должны исключить случаи уклонения вендоров от предварительной установки отечественного магазина приложений. Проверкой выполнения требований будет заниматься Роспотребнадзор.

Как будут реализованы требования, в сообщении правительства не уточнялось. Один из источников РБК на рынке электроники рассказал, что в случае невыполнения вероятным сценарием могут стать предупреждение, штраф, а затем запрет продажи устройств без предустановленного должным образом RuStore. Он напомнил, что ряд крупнейших производителей смартфонов и других устройств, в том числе Apple и Samsung, прекратили официальные поставки своей продукции в России, и теперь она идет по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, когда сети или дистрибьюторы закупают технику в других странах у посредников. Речь идет об устройствах, официально не предназначенных для российского рынка: при их производстве не соблюдаются локальные требования законодательства, в том числе о предустановке RuStore и других отечественных приложений. По итогам первого полугодия Samsung и Apple входили в топ-5 производителей смартфонов, продаваемых в России, занимая 12,4% и 9,3% от общего числа проданных устройств, соответственно.

Опасения собеседника РБК подтверждают юристы. По словам адвоката Pen & Paper Виктора Рыкова, ретейлеров за нарушение требований постановления могут привлечь к административной ответственности по статье 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей), штраф по которой для юрлиц варьируется от 50 тыс. до 200 тыс. руб. «Новые правила приняты с декларируемой целью защиты прав потребителей, уполномоченные по закону органы могут обращаться с исками в суд для прекращения противоправных действий как изготовителей, так и продавцов, — указал Рыков. — Теоретически госорганы могли бы требовать изъятия проблемных устройств из оборота, так как их нахождение в обороте, по мысли авторов постановления, нарушает интересы российских потребителей». По словам руководителя направления «разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, российские компетентные органы для принуждения к корректной предустановке RuStore могут привлечь изготовителя к административной ответственности либо запретить ввоз товара на территорию страны. Результатом пристального контроля за соблюдением требований может стать возникновение серых импортеров, чей товар в итоге будет пользоваться спросом из-за лояльности потребителя к любимым брендам, продолжает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Представитель Роспотребнадзора сообщил, что поводом для их проверок могут стать обращения граждан и организаций. Но с марта 2022 года и до конца 2023-го действует мораторий на проведение проверок, напомнил он. В качестве «контрольных мер» ведомство, по его словам, намерено «проводить профилактику»: выдавать предостережения или вводить наблюдение, проводить выездные обследования. На вопрос о возможности изъятия несоответствующей требованиям техники из продаже представитель Роспотребнадзора указал, что порядок дальнейших действий описан в законе «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле». Согласно части 2 статьи 90 этого закона, если в ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения, надзорный орган обязан выдать нарушителю предписание об их устранении, указать сроки устранения нарушений, после чего ведомство может обратиться в суд с требованием принудительно отозвать продукцию.

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Могут ли ретейлеры выполнить требования

По словам представителя DNS, с установкой RuStore на устройства, чьи производители не прекратили прямые поставки в Россию, проблем не будет. Так, китайский производитель смартфонов и ноутбуков Infinix уже устанавливает RuStore на все свои устройства согласно требованиям, сообщили в российском офисе этой компании.

По словам представителя «МегаФона», предустановку на свои устройства также выполняют Xiaomi и Tecno. РБК направил запрос в Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor и realme.

Представитель «МегаФона» говорит, что они прорабатывают варианты установки магазина приложений на гаджеты, импортированные параллельно: «На любые смартфоны с операционной системой Android мы можем устанавливать приложение, в том числе, и самостоятельно, технически это несложно». Он привел два возможных варианта предустановки RuStore: во время покупки сотрудниками розницы или через QR-код в чеке, который будет вести на страницу интернет-магазина с инструкцией. Представитель «МегаФона» не уточнил, позволят ли описанные варианты установить RuStore так, как этого требуют новые правила.

Представитель DNS указал, что для продавца электроники единственный способ установить RuStore на гаджеты, привезенные через параллельный импорт — вскрыть упаковку и провести установку уже после ввоза. Но он оговаривается, что это осложнит продажу устройства: снизится его привлекательность для покупателя, а продавцам нужно будет делать дополнительные вложения в реализацию установки. Представитель DNS также отметил, что даже, если упаковку товара придется вскрывать для установки RuStore, запрет правообладателей операционной системы может сделать этот процесс невозможным: «Установка программного обеспечения не бесплатна, как и сам параллельный импорт, а если производитель запрещает установку, то и попросту невозможна».

По словам Дмитрия Янина, первая распаковка товара, если она сделана не потребителем, действительно снизит привлекательность продукта: «Очевидно, что у потребителя будут риски того, что товар уже был в использовании, потому что вскрытие упаковки — для многих это сигнал, что что-то не так. Если вскрывают не при вас, это может быть перепродажа, устройство может быть перепрошитым и т.д.». Ярослав Шицле настаивает, что продавец не может вскрыть упаковку и установить RuStore, поскольку это будет нарушением прав правообладателя и повлечет потенциальные требования о компенсации. Кроме того, в результате таких действий «гарантия на устройство будет утрачена, соответственно и потребительская ценность такого устройства будет понижена, несмотря на то, что оно новое».

Представитель Минцифры заявил РБК, что министерство категорически против вскрытия заводских упаковок и активации устройств для принудительной установки отечественных приложений: «Это несет высокие риски компрометации данных и увеличения дополнительных расходов со стороны продавцов». Вопросы о том, какую ответственность ретейлеры будут нести за продажу устройств без предустановленного ReStore и как они могут ее избежать, он переадресовал в Роспотребнадзор.

Представители группы «М.Видео-Эльдорадо», re: Store, МТС, «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) «ВымпелКома» («Билайн»), а также маркетплейсов Ozon и «Яндекс.Маркета» отказались комментировать новые требования по предустановке RuStore.

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Теги
Александр Ситюков
RuStore Роспотребнадзор запрет смартфоны Apple Samsung Минцифры

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