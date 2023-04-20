«Коммерсантъ» узнал о предустановке RuStore иностранными производителями

RuStore с 1 января вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. По данным «Коммерсанта», большинство китайских производителей уже начали предустанавливать RuStore на свои устройства

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Иностранные производители смартфонов начали предустанавливать российский магазин приложений RuStore от VK на свои устройства, пишет «Коммерсантъ».

Источник газеты среди разработчиков софта сообщил, что RuStore на свои устройства, в частности, начали устанавливать Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. «Ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства с предустановленным RuStore. Некоторые модели уже доступны в продаже», — пояснили «Коммерсанту» в VK, не уточнив, о каких конкретно брендах идет речь.

Китайский производитель устройств Tecno также сообщил газете, что начал предустанавливать российский маркетплейс. При этом, по словам представителя Tecno, для RuStore не выданы по умолчанию разрешения на доступ к системным настройкам: «При первой установке любого приложения из RuStore система Android попросит выдать ей разрешения на скачивание и установку приложений из этого источника».

RuStore разработала компания VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в 2022 года после того, как зарубежные магазины приложений — App Store для iOS и Google Play для Android — стали удалять российские приложения в связи с попаданием тех или иных компаний под санкции. RuStore позволяет скачивать приложения только на Android-устройства.

С 1 января маркетплейс вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. В марте Минцифры разработало проект постановления правительства, описывающий правила его предустановки: по разработанным правилам RuStore должен быть интегрирован с системой в той же степени, что и штатные магазины приложений — вплоть до экрана регистрации в RuStore при первом включении устройства.

Помимо RuStore в перечень предустанавливаемых приложений, утвержденный 13 августа этого года, входят «Яндекс» и его продукты — браузер, карты, диск; картографический сервис «2ГИС», почта Mail.ru, голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги» и другие программы.