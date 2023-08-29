Правительство обязало предустанавливать RuStore даже при запрете от правообладателя ОС

Кабмин обязал устанавливать RuStore даже при запрете от владельцев ОС

Фото: Олег Яковлев / РБК

Предустановка единого магазина приложений RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем (ОС) или аффилированных структур, сообщили РБК пресс-службе правительства России.

Там объяснили, что такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.

«Кроме того, правила предписывают изготовителям мобильных устройств обеспечить недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, не менее благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов, автоматическое обновление, сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств», — добавили в пресс-службе.

В постановлении также уточняется, что версия предварительно установленного RuStore должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования.

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