Как изменились полки магазинов бытовой техники и электроники. Инфографика

С начала 2022 года на полках российских магазинов электроники и бытовой техники китайские и турецкие товары сменили привычные бренды. Как менялись доли производителей в различных категориях — в инфографике РБК

После начала специальной военной операции на полках российских магазинов электроники и бытовой техники китайские и турецкие бренды потеснили привычные. Южнокорейский Samsung потерял лидерство на рынке сразу в нескольких категориях: его доля в сегментах смартфонов, телевизоров и пылесосов серьезно сократилась. Это следует из данных двух источников РБК на рынке электроники, основанных на расчетах крупной аналитической компании (все данные приведены в натуральном выражении).

LG значительно потерял в категориях холодильников, пылесосов и стиральных машин, Apple — на рынке смартфонов и ноутбуков.

При этом заметно выросли доли китайских брендов Haier, Huawei, Tecno, Deerma, а также турецкого производителя крупной бытовой техники Beko. В категории ноутбуков первую строчку занял тайваньский бренд MSI, хотя ранее он не входил в топ-5. Третьим по популярности продавцом холодильников стала красноярская «Бирюса».

Почему поменялся состав полки

После начала специальной военной операции многие иностранные бренды приостановили или полностью прекратили работу в России на фоне санкций со стороны США и Евросоюза, сбоев в логистике и общественного давления. В марте 2022 года прекратили поставки своей техники Samsung, HP, LG, Bosch, Apple и др. Часть из перечисленных компаний также приостановила сборку техники на местных заводах. Американский производитель бытовой техники Whirlpool, известный своими брендами Hotpoint и Indesit, KitchenAid и Bauknecht, продал свои производственные мощности в России турецкой компании Arçelik, которая владеет марками Beko, Grundig, Blomberg и Arçelik.

Летом прошлого года заработала схема параллельного импорта, то есть появилась возможность ввозить товар без разрешения правообладателя: это несколько компенсировало отсутствие официальных поставок. Однако такой способ нельзя назвать стабильным, поскольку количество товаров, доступных к покупке в другой стране, может быть ограниченным, а также усложнена логистика, что увеличивает сроки поставок товаров. Кроме того, параллельный импорт может увеличить стоимость продукции. Есть случаи, когда ввозимая техника не адаптирована для российского рынка. Например, имеет вилку с тремя контактами, а не с двумя, соответствующими российским розеткам, и т.д.

Представитель маркетплейса Ozon объяснил изменения относительно лидеров на российском рынке возросшими преимуществами компаний из Китая: «Очень активно растут китайские производители, в том числе за счет хорошего соотношения «цена — качество», а также активной маркетинговой деятельности и сервисной поддержки, в то время как корейские, европейские и американские бренды теряют долю».

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», также изменилось и потребительское поведение. Он отметил, что для большинства покупателей бренд уже не является определяющим фактором при выборе: «В условиях структурных изменений потребители демонстрируют достаточно лояльное отношение и готовы выбирать конкурентоспособные новые или ранее менее известные для них торговые марки. При этом важным фактором, кроме стоимости, является доверие к месту покупки, а также наличие гарантийного обслуживания».

По собственным данным «М.Видео-Эльдорадо», по итогам первого полугодия 2023 года более 70% штучных продаж смартфонов на рынке приходилось на бренды из Китая. Теперь восемь брендов из этой страны входят в топ-10, включая первое место, а Samsung и Apple опустились на третье и четвертое места. В ноутбуках китайские марки занимают уже 40% рынка в штуках. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнул, что при сопоставимых технических характеристиках и возможностях они предлагают более привлекательные ценовые условия. В группе также заявили об умеренном восстановлении покупательской активности: «Отчасти покупатели подходят к покупке более рационально, с другой стороны, мы видим устойчивый интерес и к премиальным и люксовым товарам».

В «Яндекс.Маркете» рассказали, что внутри их интернет-площадки статистика продаж телевизоров отличается: «А-бренды все еще занимают существенную долю (лидеры LG, Xiaomi и Samsung), тем не менее наблюдаем увеличение спроса на телевизоры китайских брендов — это Xiaomi, усиливается и доля Haier. Мы также ожидаем сильного роста Hisense и TCL». В компании назвали положительным трендом то, что ассортимент становится разнообразнее, поскольку это способствует развитию конкуренции и появлению более выгодных цен для конечного потребителя. Так, например, если раньше 70% рынка смартфонов занимали три бренда, то теперь — пять. Аналогичный тренд наблюдается и в других категориях электротехники.