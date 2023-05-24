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В RuStore появились приложения TikTok, Opera Mini и Skype Lite

RuStore получил приложения TikTok и Skype Lite через стороннего дистрибьютора
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Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В российский магазин Android-приложений RuStore добавили приложения иностранных разработчиков, в том числе TikTok от ByteDance, Opera Mini от Opera, Skype Lite от Microsoft, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе VK (разработчик RuStore).

Кроме того, в RuStore появился и картографический сервис Here WeGo, разработчик которого Here Technologies изъял его из российского сегмента Google Play после начала военной спецоперации на Украине. Еще в магазине теперь можно загрузить приложение новостного сервиса Microsoft Start, бывшее недоступным в России с прошлого года.

Издателем этих иностранных приложений в RuStore указаны не компании — владельцы прав на них, а португальская платформа Aptoide, через которую разработчики распространяют свои приложения по магазинам-партнерам. В пресс-службе VK не ответили «Коммерсанту», причастна ли Aptoide к публикации новых приложений. Та, в свою очередь, поддерживает сервис Catappult — через его сайт можно публиковать игры в более чем 20 «партнерских магазинах».

В VK сообщили, что сейчас в RuStore представлено около 300 иностранных приложений «различных категорий».

RuStore разработала VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в прошлом году, после того как зарубежные магазины приложений — App Store для iOS и Google Play для Android — стали удалять российские программы в связи с санкциями. RuStore позволяет скачивать приложения только на Android-устройства.

С 1 января маркетплейс вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. В этот перечень также входят «Яндекс» и его продукты, картографический сервис 2ГИС, почта Mail.ru, голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы Mir Pay и «Госуслуги».

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RuStore мобильное приложение TikTok Skype
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