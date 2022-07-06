Бизнесмены рассказали о падении ввоза ноутбуков с предустановленной ОС

Сейчас их количество достигает 60% по сравнению с 40% весной и 24% в декабре. Эксперты считают, что к осени показатель может вырасти до 80–90% и что такая тенденция приведет к росту спроса на нелицензионный софт

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Порядка 60% импортных ноутбуков ввозят в Россию без предустановленной операционной системы (ОС), сообщили «Коммерсанту» директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова и источник в крупном дистрибьюторе.

По данным газеты, этот показатель растет с декабря, когда объем импортируемых в страну ноутбуков без операционной системы не превышал 24%. Весной текущего года он достиг 40%, а в июне поднялся до нынешних 60%. По словам Скоковой, к осени таких ноутбуков может быть уже 80–90%.

Таким образом, сейчас общий объем импортных ноутбуков, на которых уже установлена одна из операционных систем — Windows или macOS, не превышает 40%, уточняет газета.

Дистрибьюторы могут пытаться ограничить рост цен, поставляя в страну технику без предустановки ОС, считает источник издания на рынке. Коммерческий директор интернет-магазина бытовой техники и электроники Holodilnik.ru Алексей Погудалов уточнил, что устройства с предустановленной ОС могут стоить на 10% дороже, чем без нее, и почти 80% покупателей в итоге ставят на такие компьютеры взломанный софт. С этим мнением согласилась и Скокова.

Корпорация Apple, которая разрабатывает macOS, приостановила продажи на российском рынке 1 марта. Другая американская компания, Microsoft, которая занимается разработкой ОС Windows, приостановила продажу новых продуктов и предоставление услуг в России 4 марта. В середине июня пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с тем, что не могут скачать для установки Windows 11 и Windows 10, а также некоторые другие продукты Microsoft с ее официального сайта. Тогда же глава компании Брэд Смит заявил, что та будет и дальше сокращать бизнес в России, «пока там ничего не останется».

После этого заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак ответил, что считает уход Microsoft позитивным шагом с точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и протокол совещания Минцифры от 14 декабря писал, что ведомство рассматривало возможность предустановки российских операционных систем на импортные компьютеры. Кроме того, в стране уже действует требование предустанавливать 16 видов российских приложений на все ввозимые в Россию смартфоны.

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В конце июня газета писала со ссылкой на данные сервиса Google Trends, что на фоне решения Miicrosoft свернуть бизнес в России спрос на пиратский Windows вырос на 80–250% за три месяца. Показатель разнился в зависимости от формулировки поискового запроса.