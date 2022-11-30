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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Матвиенко пожелала, чтобы при Кудрине Совфед чаще попадал в топ «Яндекса»

Матвиенко выразила надежду, что после перехода Кудрина Совфед чаще будет «в топе «Яндекса»
«Яндекс» YNDX ₽2 003 +0,85% Купить
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после освобождения Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты выразила надежду, что Совфед с его приходом в «Яндекс» будет чаще оказываться в топе новостей.

«Мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ «Яндекса» с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам удачи на новой работе!» — сказала она на заседании. В сентябре «Яндекс» закрыл сделку по продаже сервисов «Новости» и «Дзен» холдингу VK.

Представление президента России Владимира Путина об отставке Кудрина поступило в Совфед накануне, 29 ноября. Сегодня верхняя палата проголосовала за досрочное освобождение главы Счетной палаты от должности.

Кудрин писал в своем телеграм-канале, что покидает пост председателя Счетной палаты и планирует работать в «больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

О том, что глава Счетной палаты согласовал с президентом свой переход в компанию, РБК сообщил на прошлой неделе. По словам источника, при этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юридическое лицо, в котором Кудрин получит «некую должность» (какую — пока не решено), а также опцион на 5% акций.

Сам Кудрин после посещения Совфеда не стал подтверждать журналистам переход в «Яндекс», сказав, что «еще не выбрал должность», передает «Интерфакс».

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Валентина Матвиенко Алексей Кудрин Яндекс Совет Федерации Счетная палата

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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