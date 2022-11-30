Кудрин решил «собраться с мыслями» перед переходом на новую работу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Мбаппе может пропустить матч с Тунисом из-за травмы. Что происходит на ЧМ Спорт, 12:49
ЕК предложила под эгидой ООН создать суд из-за действий России на Украине Политика, 12:46
Ноябрь стал лучшим месяцем для азиатских акций с конца 1990-х годов Инвестиции, 12:45
Швеция после встречи с Турцией не подтвердила сроки вступления в НАТО Политика, 12:39
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 12:39
Эксперты РСПП оценили реверсное «копирование» зарубежного оборудования Экономика, 12:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Украинские войска обстреляли три приграничных региона России Политика, 12:33
В ФХР назвали великим достижением для мирового хоккея рекорд Овечкина Спорт, 12:29
Штрафы премиум: зачем привязывать наказание водителя к цене автомобиля Партнерский проект, 12:27
Путин заявил, что людей надо переселять из трущоб Политика, 12:26
ЦБ назвал распространение криптовалют риском для развития финрынка России Крипто, 12:24
Сатира на капризных богачей. Почему все обсуждают сериал «Белый лотос» Life, 12:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:18
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Кудрин решил «собраться с мыслями» перед переходом на новую работу

Кудрин: я пока воздержусь говорить о новом месте работы, соберусь с мыслями
Бывший глава Счетной палаты не подтверждал официально, что переходит на работу в «Яндекс». Однако Валентина Матвиенко выразила надежду, что с приходом Кудрина новости Совфеда будут чаще попадать в топ «Яндекса»
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Алексей Кудрин, которого Совет Федерации досрочно освободил от должности главы Счетной палаты, заявил, что еще не определился с новым местом работы.

«Я пока воздержусь. Несколько дней будет на то, чтобы собраться с мыслями», — цитирует «РИА Новости» ответ Кудрина на вопрос о новом месте работы.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Кудрину успехов на новой работе, упомянув «Яндекс».

«Алексей Леонидович, мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ «Яндекса» [попадать] с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе», — сказала она.

Сам Кудрин не подтверждал, что переходит на работу в «Яндекс».

Ранее источник РБК сообщил, что 24 ноября глава Счетной палаты на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс». При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую, пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные через какое-то время.

Читайте на РБК Pro
Почему чем меньше человек работает, тем он продуктивнее В ожидании дефолта: почему инвесторов так беспокоит Азия — The Economist Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют «Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это

Накануне Кудрин написал в своем телеграм-канале, что после ухода из Счетной палаты планирует работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — сообщил он и подтвердил, что подал заявление об уходе с должности главы Счетной палаты президенту.

Путин выдвинул кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты в мае 2018 года, Госдума поддержала предложение. На этом посту он сменил Татьяну Голикову, назначенную вице-премьером.

Теги
Персоны
Алексей Кудрин кадровые перестановки Яндекс

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Матвиенко пожелала, чтобы при Кудрине Совфед чаще попадал в топ «Яндекса»
Политика
Совфед освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты
Политика
Кудрин заявил о планах работать в «больших проектах» с частным бизнесом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter