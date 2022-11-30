Кудрин: я пока воздержусь говорить о новом месте работы, соберусь с мыслями

Кудрин решил «собраться с мыслями» перед переходом на новую работу

Бывший глава Счетной палаты не подтверждал официально, что переходит на работу в «Яндекс». Однако Валентина Матвиенко выразила надежду, что с приходом Кудрина новости Совфеда будут чаще попадать в топ «Яндекса»

Алексей Кудрин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Алексей Кудрин, которого Совет Федерации досрочно освободил от должности главы Счетной палаты, заявил, что еще не определился с новым местом работы.

«Я пока воздержусь. Несколько дней будет на то, чтобы собраться с мыслями», — цитирует «РИА Новости» ответ Кудрина на вопрос о новом месте работы.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Кудрину успехов на новой работе, упомянув «Яндекс».

«Алексей Леонидович, мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ «Яндекса» [попадать] с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе», — сказала она.

Сам Кудрин не подтверждал, что переходит на работу в «Яндекс».

Ранее источник РБК сообщил, что 24 ноября глава Счетной палаты на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс». При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую, пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные через какое-то время.

Накануне Кудрин написал в своем телеграм-канале, что после ухода из Счетной палаты планирует работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — сообщил он и подтвердил, что подал заявление об уходе с должности главы Счетной палаты президенту.

Путин выдвинул кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты в мае 2018 года, Госдума поддержала предложение. На этом посту он сменил Татьяну Голикову, назначенную вице-премьером.