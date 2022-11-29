Кудрин заявил о планах работать в «больших проектах» с частным бизнесом

Кудрин заявил, что намерен работать в «больших проектах» после ухода из Счетной палаты

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин подтвердил, что покидает эту должность. По его словам, после 25 лет на госслужбе он хотел бы сосредоточиться на проектах, которые влияют на жизни многих людей

Алексей Кудрин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Алексей Кудрин сообщил, что после ухода из Счетной палаты планирует работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал он в телеграм-канале.

Кудрин добавил, что уже подал заявление об уходе с должности главы Счетной палаты президенту.

Представление президента об освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты уже поступило в Совет Федерации, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

О том, что глава Счетной палаты согласовал с президентом свой переход в «Яндекс», РБК сообщил на прошлой неделе. По словам собеседника РБК, при этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юридической лицо, в котором Кудрин получит «некую должность», а также опцион на 5% акций.

В тот же день «Яндекс» подтвердил планы по разделу компании, сообщив, что Совет директоров нидерландской Yandex N.V. уже изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией.

Среди сценариев, которые изучает компания, — создание международных подразделений для нескольких сервисов, включая беспилотные и облачные технологии, платформу по разметке данных и образовательных сервисов. Ожидается, что Yandex N.V. выйдет из состава акционеров всех других бизнесов «Яндекса», включая поиск, сегменты рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси, каршеринга и др., как в России, так и на международных рынках. «Отдельные элементы управления» перечисленными направлениями планируется передать менеджменту. У них сохранится право на использование бренда «Яндекса», а Yandex N.V. впоследствии будет переименована», — сообщила компания. Процесс реструктуризации компании еще должен получить одобрение акционеров.

Сейчас акционерный капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%). Еще 87,6% акций компании находятся в свободном обращении. Как изменится структура владения бизнесом после реструктуризации пока не решено, сообщил представитель «Яндекса». Официально планы перехода в «Яндекс» Кудрин не подтверждал.

Новым главой Счетной Палаты после ухода Кудрина может стать первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сейчас идет обсуждение его кандидатуры, рассказали источники РБК. Его кандидатуру поддерживает сам Кудрин, однако окончательные решения на этот счет пока не приняты, сообщили собеседники РБК. Представитель Жукова сказала РБК, что ей «ничего неизвестно» о возможном уходе первого вице-спикера в Счетную палату.